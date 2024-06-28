"Одалживали" мужские трусы или шили со старых юбок: какие купальники носили женщины в СССР

В период острого дефицита приходилось купальники шить и даже вязать

Скучая по жизни в СССР, многие не помнят, какие купальники и нижнее белье носили женщины в советское время. Из-за острого дефицита вещей многие не могли позволить себе нормальный плавательный костюм.

"Телеграф" решил разобраться, как женщины готовились к летнему отдыху и каким образом справлялись с проблемой невозможности приобрести красивый купальник. До некоторых способов решения проблемы мы бы сейчас и не додумались.

Купальник в советское время

Например, для выхода на пляж часто женщины надевали атласные бюстгальтеры на пуговицах вместе с черными мужскими трусами. Такой вариант пляжной одежды был популярен до 70-х годов.

Женский советский купальник

Такой купальник носили женщины в СССР

Те, кто мог позволить купить или "достать" ткань, шили купальники самостоятельно. Выкройки они доставали из популярных тогда женских журналов типа "Работница" или "Крестьянка".

Купальник советской женщины

Купальник женщины в СССР

Тем, кто не мог приобрести ткань, было хуже. Как правило, они использовали для шитья купальников все, что было под рукой — например, старые трикотажные платья и кофточки. Когда же в моду вошли вязаные купальники стало проще — рукодельницы просто вязали их сами.

Купальники во время СССР

Некоторые "доставали" купальник через дипломатов или фарцовщиков. Часто в них шорты доставали почти пупка, поэтому модницам часто приходилось подворачивать их, чтобы обнажить больше тела. Многие даже резали трусы, делая из них желанное бикини.

В СССР женщины даже избавлялись от волос необычными способами. В ход шла не только бритва.

С туалетной бумагой в советское время также были проблемы — появилась она только к 1970-м годам. К тому же, к этому средству личной гигиены людей пришлось приучать.