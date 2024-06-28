"Одалживали" мужские трусы или шили со старых юбок: какие купальники носили женщины в СССР
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В период острого дефицита приходилось купальники шить и даже вязать
Скучая по жизни в СССР, многие не помнят, какие купальники и нижнее белье носили женщины в советское время. Из-за острого дефицита вещей многие не могли позволить себе нормальный плавательный костюм.
"Телеграф" решил разобраться, как женщины готовились к летнему отдыху и каким образом справлялись с проблемой невозможности приобрести красивый купальник. До некоторых способов решения проблемы мы бы сейчас и не додумались.
Например, для выхода на пляж часто женщины надевали атласные бюстгальтеры на пуговицах вместе с черными мужскими трусами. Такой вариант пляжной одежды был популярен до 70-х годов.
Те, кто мог позволить купить или "достать" ткань, шили купальники самостоятельно. Выкройки они доставали из популярных тогда женских журналов типа "Работница" или "Крестьянка".
Тем, кто не мог приобрести ткань, было хуже. Как правило, они использовали для шитья купальников все, что было под рукой — например, старые трикотажные платья и кофточки. Когда же в моду вошли вязаные купальники стало проще — рукодельницы просто вязали их сами.
Некоторые "доставали" купальник через дипломатов или фарцовщиков. Часто в них шорты доставали почти пупка, поэтому модницам часто приходилось подворачивать их, чтобы обнажить больше тела. Многие даже резали трусы, делая из них желанное бикини.
В СССР женщины даже избавлялись от волос необычными способами. В ход шла не только бритва.
С туалетной бумагой в советское время также были проблемы — появилась она только к 1970-м годам. К тому же, к этому средству личной гигиены людей пришлось приучать.