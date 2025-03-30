После дождей в Украине ударит тепло до +20, синоптики назвали дату (карта)

Метеорологи предупреждают о возможных осадках

Погода в Украине удивляет своим прогнозом и температурами — сначала было жарко, теперь снова ударил холод с осадками. Но в начале апреля начнет теплеть.

"Телеграф", опираясь на данные Украинского гидрометеорологического центра, расскажет, когда будет потепление. Синоптики пишут, что в Украине 2 апреля ожидается переменная облачность с местными осадками.

Самая теплая ночь ожидается на юге Украины . В Одесской области и в Херсонской области и температура составит от +6 до +10 градусов тепла.

Дневные температуры будут значительно выше ночных. Самый теплый день прогнозируется в южных областях, в частности, в Одесской и Херсонской, где воздух прогреется до +19 градусов тепла.

Самая холодная погода ночью ожидается в северных областях страны. В Сумской и Черниговской областях столбики термометров опустятся до +12. Также холодная ночь будет в Киевской области, где температура будет +7 градусов тепла.

Метеорологи предупреждают о возможных осадках в виде дождя. Так что не забудьте взять зонтики.

Ранее "Телеграф" писал, какую погоду прогнозируют синоптики в Украине в апреле.