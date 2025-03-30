Зеленский за 2024 год получил миллионы гривен: стало известно, откуда взялись деньги

Большая часть денег поступила не от зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2024 год. Согласно ее информации, доход его семьи составил 15,3 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента. Отмечается, что этот доход состоит из зарплаты, банковских процентов, сдачи в аренду недвижимости, а также погашения облигаций внутреннего государственного займа.

"Согласно декларации за прошлый год, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ – 8 млн 585 тыс. 532 грн", — говорится в сообщении.

Остальные 6,7 миллиона поступили от аренды недвижимости, процентов по депозитам и зарплаты главы государства.

"Увеличение доходов семьи Президента Украины по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей. Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу 2024 года значительно не изменился", — сообщили в ОП. Каких-то изменений в других активах семьи президента не происходило.

Стоит отметить, что в ОП ранее сообщали, что Зеленский имеет должностной оклад в размере 28 тысяч гривен, то есть за год его зарплата составила 336 тысяч гривен.