Telegram-канал "Джокер" заблокировали: кому он принадлежит и чем запомнился?

Чем запомнился "Джокер" до блокировки

Популярный мессенджер Telegram заблокировал канал "Джокер". Несколько лет назад он получил популярность за счет пранков и распространения парламентских инсайдов о деятельности нардепов "Слуги народа".

Согласно данным мессенджера, причиной стал доксинг. Этим термином обозначается незаконный сбор информации о других пользователях с целью их шантажа или совершения других вредоносных действий. Стоит уточнить, что за последний год "Джокер" действительно запомнился активными медийными атаками крупного бизнеса — как легального, так и из "серой" зоны.

Канал "Джокер", как считается, принадлежал члену "Слуги народа" Роману Кравцу, который в 2019 году баллотировался в Верховную раду по партийному списку, но в конечном итоге нардепом не стал. В списки партии его вписал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

О личности "Джокера" летом 2024 года сообщили журналисты hromadske, а осенью ту же информацию озвучивал мэр Днепра Борис Филатов.

Сам Кравец говорил, что в 2022 году продал канал знакомому человеку за два миллиона долларов в криптовалюте, однако подтверждения этой информации он не предоставлял, как и не называл имя нового владельца.

При этом, после появления канала в 2019 году, его функционирование связывали с днепровским бизнесменом, лидером партии "УКРОП" Геннадием Корбаном.

Издание Hromadske в своем расследовании сообщало, что Кравец с 2015 года вел медийную кампанию Корбана и попутно познакомился со многими влиятельными людьми.

Согласно данным Forbes, основным источником прибыли канала были медийные атаки на украинские компании. Например, сервис Uklon сообщал, что "Джокер" вымогал у них 200 тысяч долларов за прекращение публичной критики.

Как сообщалось ранее, в конце 2024 года стало известно, что Кравец спокойно выезжает за границу, поскольку его сняли с воинского учета. При этом журналисты сообщали, что он смог сняться с учета, пока находился за границей. Что только добавляет вопросов к владельцу анонимного канала.