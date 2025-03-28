Чемпионат Украины по футболу, 22-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Клубные матчи возвращаются после международного перерыва.

В пятницу, 28 марта, матчем "Ингулец" – "Верес" стартует 22-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2024/25. В прошлом туре, и "Динамо", и "Шахтер" потеряли очки.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Рух" и "Динамо", "Шахтер" отправится в гости к "Оболони", а "Александрия" встретится с "Левым Берегом".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Пятница, 28 марта

13:00. "Ингулец" – "Верес"

15:30. ЛНЗ – "Полесье"

Суббота, 29 марта

13:00. "Левый Берег" – "Александрия"

15:30. "Оболонь" – "Шахтер"

18:00. "Рух" – "Динамо"

Воскресенье, 30 марта

13:00. "Ворскла" – "Кривбасс"

15:30. "Карпаты" – "Черноморец"

18:00. "Заря" – "Колос"

Турнирное положение команд после 21 тура УПЛ

Напомним, в 20-м туре УПЛ "Шахтер" сенсационно потерял очки, сыграв вничью с "Кривбассом" (1:1), хотя перед этим разгромил одного из лидеров первенства.