Политическая деятельница прокомментировала статью NYT и назвала, что там не правда

Еще немного и в некоторых американских СМИ появится откровение от неназванных источников в верхах, что Украина напала на россию.

Я ничему не удивляюсь, потому что видела много вреда, нанесенного нашим военным интересам "сенсациями", обнародованными в некоторых западных СМИ.

Эти "сенсации" не соответствовали действительности, и я не верю, что были реальные источники, которые такое могли наговорить. Но читатель не проверит, а "бумага" или экран монитора все стерпит.

Никаким образом не хочу обесценить иностранные СМИ, которые профессионально занимаются честным информированием и тем самым помогают Украине, но нельзя отрицать и то, что на нашей войне спекулируют и зарабатывают информационный капитал.

Вот, например, сегодня NYT выдает за инсайд информацию о распределении резервов и вооружении между направлениями фронта в 2023 году, которая курсировала у нас два года назад в качестве сплетен и была неоднократно официально опровергнута.

Еще в статье NYT некорректно написано о ставке – и кто там что кому сказал.

Эту ошибку допускают многие. Ибо думают, что на ставке обсуждаются секретные детали и планы военных операций. Это не так. О планировании военных операций обычно осведомлены несколько человек в государстве. Об этом не раз писали и говорили.

Это мера безопасности от утечки информации.

Источник – публикация Анны Маляр в Телеграм.