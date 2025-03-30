Сравнивали с Арестовичем и считали образ: Гончаренко стал героем мемов (фото)
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Украине не сдерживали эмоций
Алексей Гончаренко частенько попадал в скандалы из-за своих заявлений. Недавно нардеп сделал публикацию с текстом соглашения о полезных ископаемых, на что отреагировал даже президент Украины.
"Телеграф" собрал мемы, которые создали украинцы о народном депутате Гончаренко. Здесь сборник тех, которые, по нашему мнению, самые смешные.
Украинцы шутили о его деятельности и сети "Гончаренко центр". На снимке зафиксирован напряженный момент диалога между двумя лицами в деловой одежде.
Пользователи сети шутили и о том, в чем обычно одет Алексей Гончаренко на своих эфирах в Тик Ток. Люди оценили, сколько стоит его образ. Приплели и недавний инцидент с экснардепом Игорем Мосийчуком.
Были и шутки другого формата. Их можно просмотреть ниже:
Не обошли и мемы о бывшем советнике главы Офиса президента Алексее Арестовиче. На нем есть скульптура с пикантной надписью.
Также создали фото, где якобы президент Франции Эммануэль Макрон держит в руках письмо бумаги. На нем украинцы оставили грубую надпись.
Ранее "Телеграф" показал мемы, которые создали украинцы о деньгах и зарплатах в Украине.