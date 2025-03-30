Трамп "очень зол" на Путина: грозит ввести пошлины на российскую нефть

Вашингтон пока дает Кремлю время "передумать"

Президента США Дональда Трампа "очень сильно разозлили" комментарии Владимира Путина в сторону необходимости отстранения от власти президента Украины Владимира Зеленского. Теперь глава Белого дома грозит ударить по российской нефтяной отрасли.

Об этом сообщает американское издание NBC. Трамп отметил, что намерен поговорить с Путиным в течение недели.

Трамп сообщил, что намерен ввести вторичные пошлины на всю нефть, которая идет из России. Однако для этого должны быть выполнены два условия: он не сможет достичь сделки с Кремлем о прекращении огня в Украине, а также если он посчитает, что именно Россия ответственна за срыв сделки. При этом он пока не спешит обвинять во всем Москву.

"Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в 25% на всю нефть, тариф в 25–50 пунктов на всю нефть", — сказал Трамп.

При этом президент США сообщил, что если соглашение о прекращении огня не вступит в силу, то тарифы будут введены в течение месяца. Политик отметил, что Путин якобы знает о том, что он зол, однако в очередной раз сообщил, что у них "хорошие отношения".

"Гнев быстро рассеивается… если он поступает правильно", — добавил Трамп.

Как сообщалось ранее, 28 марта Путин во время выступления в Мурманске повторил пропагандистский нарратив о том, что Зеленский якобы "нелегитимный" президент, а также начал мечтать о "внешнем управлении" в Украине.

В Украине после этого ему предложили "принять таблетки", а в США отметили, что подобные вопросы будут решаться украинским народом согласно Конституции страны.