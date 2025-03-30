Ученые нашли целую новую экосистему под айсбергом размером с две Одессы (фото, видео)

Ученые такое увидеть не ожидали

Антарктида может показаться безжизненной ледяной пустошью, которую очень немного форм жизни сможет назвать домом. Однако это на самом деле не так, а чтобы найти цветущие экосистемы надо лишь заглянуть немного глубже.

Именно это сделала международная команда ученых, которая спустила подводный беспилотник на глубину в 1300 метров. Их отчет обнародован Океаническим институтом Шмидта.

Причиной начала исследования стало то, что от ледника Джорджа IV откололся крупный айсберг со "скучным" названием А-84, площадью в более 500 квадратных километров (примерно как две Одессы). Подобные события дают ученым редкую возможность заглянуть в места, куда доступ был закрыт на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Поэтому к месту откола немедленно отправилось научное судно Falkor с беспилотным аппаратом SuBastian на борту.

В конце января они совершили первое погружение и обнаружили большое количество организмов, которые успешно выживали там на протяжении многих лет.

"Мы не ожидали найти такую ​​прекрасную, процветающую экосистему. Судя по размеру животных, сообщества, которые мы наблюдали, существуют там уже десятилетиями, может быть, даже сотнями лет", — рассказала доктор Патрисия Эскете из Университета Авейру (Португалия).

Крупная губка и анемоны

Среди обнаруженных видов оказалось большое количество губок и кораллов, гигантских морских пауков, осьминогов и даже ледяных рыб. При этом некоторые находни вполне могут оказаться новыми, неизвестными науке, видами.

Медуза

Считается, что в глубоководных экосистемах основная часть питания поступает с верхних слоев океана в виде так называемого "морского снега" — крошечных частиц отмирающих тканей, остатков других морских животных и даже фекалий. Однако в этом случае вряд ли частицы могли попасть с поверхности, так как были накрыты многометровым слоем льда. Поэтому ученые допускают, что свою роль в доставке питательных веществ выполняют подводные течения, однако более точный механизм остается неизвестным.

Возможно, неизвестный науке изопод

Спешка в исследованиях также диктовалась и другим фактором. Отсутствие льда над экосистемой сделает ее более открытой для других животных, которые могут воспользоваться новым пространством для жизни и вытеснить оттуда эндемиков. Поэтому есть вероятность, что за считанные годы увиденной учеными картины больше не будет.

Перомедуза

Кальмар и его добыча

Как сообщалось ранее, ученые заглянули в глубины озера Энигма в Антарктиде. Несмотря на то, что оно находится под десятком метров льда, в нем процветает целая экосистема, которую никогда не видели ранее.