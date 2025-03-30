Ученые нашли целую новую экосистему под айсбергом размером с две Одессы (фото, видео)
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Ученые такое увидеть не ожидали
Антарктида может показаться безжизненной ледяной пустошью, которую очень немного форм жизни сможет назвать домом. Однако это на самом деле не так, а чтобы найти цветущие экосистемы надо лишь заглянуть немного глубже.
Именно это сделала международная команда ученых, которая спустила подводный беспилотник на глубину в 1300 метров. Их отчет обнародован Океаническим институтом Шмидта.
Причиной начала исследования стало то, что от ледника Джорджа IV откололся крупный айсберг со "скучным" названием А-84, площадью в более 500 квадратных километров (примерно как две Одессы). Подобные события дают ученым редкую возможность заглянуть в места, куда доступ был закрыт на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Поэтому к месту откола немедленно отправилось научное судно Falkor с беспилотным аппаратом SuBastian на борту.
В конце января они совершили первое погружение и обнаружили большое количество организмов, которые успешно выживали там на протяжении многих лет.
"Мы не ожидали найти такую прекрасную, процветающую экосистему. Судя по размеру животных, сообщества, которые мы наблюдали, существуют там уже десятилетиями, может быть, даже сотнями лет", — рассказала доктор Патрисия Эскете из Университета Авейру (Португалия).
Среди обнаруженных видов оказалось большое количество губок и кораллов, гигантских морских пауков, осьминогов и даже ледяных рыб. При этом некоторые находни вполне могут оказаться новыми, неизвестными науке, видами.
Считается, что в глубоководных экосистемах основная часть питания поступает с верхних слоев океана в виде так называемого "морского снега" — крошечных частиц отмирающих тканей, остатков других морских животных и даже фекалий. Однако в этом случае вряд ли частицы могли попасть с поверхности, так как были накрыты многометровым слоем льда. Поэтому ученые допускают, что свою роль в доставке питательных веществ выполняют подводные течения, однако более точный механизм остается неизвестным.
Спешка в исследованиях также диктовалась и другим фактором. Отсутствие льда над экосистемой сделает ее более открытой для других животных, которые могут воспользоваться новым пространством для жизни и вытеснить оттуда эндемиков. Поэтому есть вероятность, что за считанные годы увиденной учеными картины больше не будет.
Как сообщалось ранее, ученые заглянули в глубины озера Энигма в Антарктиде. Несмотря на то, что оно находится под десятком метров льда, в нем процветает целая экосистема, которую никогда не видели ранее.