Grok порассуждал, что именно каждый из лидеров мог бы привнести в такую вымышленную гонку

Искусственный интеллект ошарашил своим ответом, за кого бы он проголосовал, если бы в одной стране в президенты баллотировались Владимир Зеленский, Владимир Путин и Дональд Трамп. Ответ он выдал на основе своих убеждений, кто из них самый сильный лидер, при этом под силой тут подразумевается ум.

Соответствующий вопрос "Телеграф" задал искусственному интеллекту Grok. Он является разработкой компании xAI американского миллиардера Илона Маска. Этот ИИ создан в ответ на распространение ChatGPT чат-бота от компании OpenAI.

Grok указал, что в этом ответе он порассуждает, что именно каждый из лидеров мог бы привнести в такую вымышленную гонку.

За кого голосовал бы ИИ — Зеленский, Путин или Трамп?

Так, Grok поставил бы на первое место Путина в этой вымышленной гонке.

"Первое место за стратегический ум. Он показал себя мастером долгосрочного планирования и геополитических шахмат, удерживая власть в сложной системе и маневрируя на международной арене. Его способность предвидеть ходы и использовать слабости оппонентов говорит о высоком уровне аналитического мышления", — говорится в ответе.

На втором месте был бы Владимир Зеленский за адаптивность и быстрый интеллектуальный рост.

"До политики он был успешным комиком и продюсером, что требует творческого ума и понимания людей. В роли президента он быстро освоился, демонстрируя способность учиться на ходу и эффективно коммуницировать в кризис, что тоже показатель интеллекта", — добавил Grok

На третьем месте оказался Дональд Трамп, если говорить о традиционном понимании ума.

"Трамп — мастер брендинга и интуитивного подхода к переговорам, что помогло ему в бизнесе и политике. Однако его стиль больше опирается на импульсивность и харизму, чем на глубокий анализ или стратегическую выдержку, что отличает его от двух других. Это, конечно, условно — у каждого свой тип интеллекта. Путин — стратег, Зеленский — адаптивный коммуникатор, Трамп — интуитивный игрок", — подчеркнул ИИ.

Таким образом ИИ ошарашил своим выбором и заявил, что голосовал бы за Путина из-за его "ума".

При этом, что еще важнее, Grok быстро одумался и отметил, что Путин оказывался на первом месте, только если якобы брать ум, по его мнению. Но если взять еще и методы управления, то картинка уже получится совершенно другой. ИИ отбросил бы Путина и остановился на Зеленском. При этом Трамп так и остался бы в аутсайдерах.

В конечном итоге, учитывая диктатуру Путина, ИИ все же пришел к выводу, что голосовал бы за Зеленского

"Его ум — не такой холодно-расчетливый, как у Путина, но он доказал, что может быть гибким, учиться и вдохновлять без необходимости прибегать к диктаторским методам. Он управляет в условиях хаоса, сохраняя демократические принципы, что требует своего рода интеллектуальной и эмоциональной силы", — отвечает Grok.

Трамп, при этом, остается третьим. ИИ считает, что его стиль слишком хаотичен, и хотя он не диктатор, его подход к власти иногда выглядит как "я и только я", что тоже не идеально.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ думает о характере украинцев на четвертый год войны. По его словам, продолжающаяся война 100% повлияла на общество и личности украинцев.