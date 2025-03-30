Тайная история войны в Украине. Главное из статьи дня от The New York Times

Хронология событий

Украина и США вели тайное партнерство в течение нескольких лет полномасштабной войны. Журналист Адам Энтус рассказал свою версию, как строили взаимодействие, доверие, и какого контрнаступления действительно ждали в 2023 году.

Об этом говорится в статье New York Times. "Телеграф" собрал главное. Следует отметить, что изложенные в статье факты не имеют официального подтверждения.

В материале журналиста говорится, что в апреле 2022 года британские спецназовцы вывезли двух украинских генералов из Киева в Висбаден, Германию. Там в штаб-квартире армии США в Европе было создано тайное партнерство с американцами для координации военных операций и поставки вооружения, пишет Адам Энтус.

Февраль — май 2022

При обмене разведданными в середине апреля 2022 года американские и украинские офицеры случайно обнаружили российский флагман "Москва", после чего украинцы, не предупредив американцев, потопили корабль. Американцев это разгневало, ведь они не собирались предоставлять Украине возможность атаковать столь важный символ российской власти. Однако это было "демонстрацией украинского мастерства и российской бездарности".

Журналист пишет, что в Висбадене был создан Task Force Dragon, который снабжал Украину данными о расположении российских войск. В мае Task Force Dragon помог украинским войскам ликвидировать российскую РЛС "Зоопарк".

Кстати, что известно о секретной группе США для помощи Украине и кто в нее входил.

США передали Украине первые установки HIMARS, радикально изменившие ход войны. Их использование было строго регламентировано.

По данным Адам Энтус, украинцы должны были использовать только предоставленные американцами координаты. Для запуска боеголовки операторам HIMARS требовалась специальная электронная карта-ключ, которую американцы могли деактивировать в любой момент.

Июнь-ноябрь 2022

В июне 2022 года генералы США и Украины разрабатывали план контрнаступления. Из-за желания Зеленского показать успехи в Генассамблею ООН, наступление на юге перенесли на 29 августа. Это заставило россиян перебросить войска из Харьковской области в Херсон, что позволило Украине неожиданно быстро освободить Изюм и выйти к реке Оскол.

Продвижение на юге — момент "основного напряжения", утверждает журналист. США начали делиться разведданными на море и оказали определенную помощь при создании парка морских дронов. Давление на Крым вызвало беспокойство у россиян, вплоть до перспективы применить тактическое ядерное оружие. До ноября украинцы отвоевали Херсон, но не имели ресурсов для дальнейшего продвижения через Днепр — битва за юг завершилась без окончательного прорыва.

Ноябрь 2022 — ноябрь 2023

Контрнаступление должно было нанести нокаутный удар. Он бесславно закончился.

Энтус отметил, что первоначальный план контрнаступления предусматривал главный удар на Мелитополь под командованием генерала Тарнавского и вспомогательное наступление на Востоке под руководством генерала Сырского.

"Однако из-за соперничества между генералами и решения президента Зеленского, ресурсы были разделены на три направления вместо концентрации на основном", — говорится в материале статьи.

Журналист писал и о том, что боеприпасы поделили поровну между Мелитополем и Бахмутом, а пять лучших бригад отдали Сырскому. Американцы увидели движение войск на спутнике – им о планах не говорили. Вместо 12 бригад к югу ушли 7, ВСУ не хватало техники и людей, цель пришлось изменить из Мелитополя на Токмак. Третье направление, Мариупольское, имело продвижение — под командованием генерала Содоля отбили село Старомайорское.

Также в статье говорится, что при наступлении на Работино украинские командиры действовали слишком осторожно, тратя критически важное время на проверку разведданных дронами перед атакой. Именно в попытках спасти контрнаступление Белый дом позволил тайно привезти небольшое количество кассетных боеголовок с радиусом действия около 100 миль (160 км).

Декабрь 2023 — январь 2025

США сообщили, что в 2024 году не смогут поддержать контрнаступление. Украина должна была уменьшить ожидания и укреплять армию в надежде на 2025 год.

Была согласована операция Lunar Hail, направленная на уничтожение русской военной инфраструктуры в Крыму.

Именно в этот период раскол между Залужным, Сырским и Зеленским достиг пика. Смена руководства ВСУ произошла на фоне нестабильности в США. Трамп укреплял позиции. Все громче раздавались требования снизить возраст мобилизации.

По мнению украинцев, американцы не хотели делать то, что было нужно, чтобы помочь им победить. По мнению американцев, украинцы не хотели делать то, что было нужно, чтобы помочь себе победить.

Красные линии сдвигались все дальше — были предоставлены АТАСМЅ, разрешение бить по "операционной зоне" глубиной 80 км на территории РФ, украинские военные без разрешения Пентагона использовали американское оружие во время операции в Курской области, перед отставкой Байден разрешил АТАСМЅ и британской Storm Shado.