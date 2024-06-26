Впервые за год: российский правительственный самолет "судного дня" следует в США, что известно

Самолет вылетел из Москвы в 9 часов утра

Правительственный борт Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия" вылетел из Москвы и направляется в Нью-Йорк. В последний раз официальные лица из РФ летали в США в июне 2023 года, а кроме того, на самолете этого же отряда, убегала из Москвы вся верхушка во время бунта Пригожина.

Информация о рейсе отображена на сайте flightradar24. Самолет вылетел из Москвы в 9 часов утра по Московскому времени. В Нью-Йорке воздушное судно должно сесть около 19 часов вечера по Киевскому времени. В США это будет около часа дня.

Чтобы добраться до Штатов, правительственному самолету, бортовой номер RA-96019, пришлось сначала направляться на север, вдоль границ Финляндии, ведь в 2022 году страна закрыла воздушное пространство для самолетов РФ. Именно поэтому рейс совершил большой крюк, чтобы добраться до Норвежского моря, а затем и Атлантики. Вместе с тем над Исландией правительственный рейс россиян пролетел без проблем.

Следует заметить, что данным самолетом пользуются исключительно официальные лица РФ, от чиновников до собственно российского диктатора Владимира Путина. Сейчас о целях полета ничего не известно. Никакой информации о визите чиновников РФ в США нет и в российских СМИ.

Ил-96-300ПУ

Самолет Ил-96-300 принадлежит к летному отряду "Россия", обеспечивающему передвижение диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами. Он является главным президентским самолетом с 1996 года. Две буквы (ПУ) обозначают пункт управления. Указанный самолет, а именно RA-96019, был построен в 2003 году, специально для президента Владимира Путина.

Борт часто называют "самолетом судного дня". Все потому, что судно оборудовано всеми удобствами и средствами защиты. Принято считать, что с борта самолета Путин может не только связаться с первыми главами разных государств, но и нажать на известную "красную кнопку" — начать запуск ядерных ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о пассажирском Boeing из Москвы, который летал над Украиной. Чудачества засек Flightradar во время войны.