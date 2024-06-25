Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу: какую сделку он заключил со следствием

Он сразу же сел в самолет

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел под залог после 1901 дня заключения. Сразу после освобождения Высоким судом Лондона он улетел из Великобритании.

Об освобождении Ассанжа сообщили представители WikiLeaks. Они уточнили, что он вышел из британской тюрьмы строгого режима Белмарш утром 24 июня. Вскоре основатель WikiLeaks сел на самолет в лондонском аэропорту Станстед и покинул Великобританию.

Как пишет Reuters, Ассанж достиг предварительной договоренности со следствием о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18. Речь о сговоре с целью распространить информацию, связанную с национальной безопасностью. В свою очередь в WikiLeaks заявили, что сделка еще не завершена официально.

Согласно новому соглашению, прокуроры министерства юстиции США будут добиваться для разоблачителя с гражданством Австралии 62 месяцев лишения свободы. Именно столько времени Ассанж провел в тюрьме строгого режима в Лондоне. Предполагается, что суд на Северных Марианских островах — неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов — вынесет решение 26 июня.

Кто такой Джулиан Ассанж

Его обвиняют в одной из крупнейших утечек секретной информации в истории США. По данным следствия, с конца 2009 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, аналитиком военной разведки и активисткой, для публикации на WikiLeaks десятков тысяч секретных отчетов. В частности речь идет о данных о войне в Афганистане, боевых действиях в Ираке и заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе. По совокупности статей ему грозило до 175 лет лишения свободы.

С апреля 2019 года Ассанж находился в британской тюрьме Белмарш, оспаривая экстрадицию в США. До этого он 7 лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, который предоставил ему политическое убежище.

Как сообщал "Телеграф", согласно отчету американской разведки, враги США будут пытаться повлиять на выборы американского президента, запланированные на ноябрь 2024 года. Самой большой угрозой называют Россию.