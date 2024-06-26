Вперше за рік: російський урядовий літак "судного дня" прямує до США, що відомо

Літак вилетів з Москви о 9 годині ранку

Урядовий борт Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літний загон "Росія" вилетів з Москви й прямує до Нью-Йорка. Востаннє офіційні особи з РФ літали до США у червні 2023 року, а крім того, на літаку цього ж загону, тікала з Москви вся верхівка під час бунту Пригожина.

Інформація про рейс відображена на сайті flightradar24. Літак вилетів з Москви о 9 годині ранку за Московським часом. У Нью-Йорку повітряне судно має сісти близько 19 години вечора за Київським часом. У США це буде близько першої години дня.

Щоб дістатися Штатів, урядовому літаку, бортовий номер RA-96019, довелося спершу прямувати на північ, вздовж кордонів Фінляндії, адже у 2022 році країна закрила повітряний простір для літаків РФ. Саме тому рейс здійснив неабиякий гак, щоб дістатися Норвезького моря, а тоді й Атлантики. Разом з тим, над Ісландією урядовий рейс росіян пролетів без проблем.

Варто зауважити, що даним літаком користуються виключно офіційні особи РФ, від урядовців до, власне, російського диктатора Володимира Путіна. Нині про мету польоту нічого не відомо. Жодної інформації про візит урядовців РФ до США немає і в російських ЗМІ.

Іл-96-300ПУ

Літак Іл-96-300 належить до льотного загону "Росія", який забезпечує пересування диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами. Він є основним президентським літаком з 1996 року. Дві літери (ПУ) позначення означають пункт управління. Зазначений літак, а саме RA-96019 було побудовано у 2003 році, спеціально для президента Володимира Путіна.

Борт часто називають "літаком судного дня". Все тому, що судно обладнане всіма можливими зручностями та засобами захисту. Заведено вважати, що з борту літака Путін може не лише зв’язатися з першими главами різних держав, а й натиснути на відому "червону кнопку" — розпочати запуск ядерних ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про пасажирський Boeing із Москви, який літав над Україною. Дивацтва засік Flightradar під час війни.