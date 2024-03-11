Разваливаются в полете? В России начались неприятности с самолетами, возящими окружение Путина

Несколько самолетов, которые возят российских чиновников, чуть не упали

В России только с начала марта 2024 года зафиксировали ряд инцидентов с самолетами Специального летного отряда "Россия". Это правительственный авиаотряд, занимающийся перевозкой должностных лиц российского правительства, в том числе президента, а также сотрудников спецслужб и российской армии.

Об этом пишет ряд российских СМИ. В частности, 6 марта самолет Ту-214 попал в неприятности в московском аэропорту "Внуково".

При посадке самолета произошла поломка тормозных колодок одной из боковых стоек шасси. Самолет не успел вовремя погасить скорость, поэтому едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где могла произойти катастрофа. На борту самолета находились возвращавшиеся из командировки представители Федеральной службы охраны и президентского протокола.

Ранее в этом же месяце еще один борт из состава "России" чуть не упал из-за проблем с механизацией крыла. Этот самолет летел в Краснодар и перевозил неназванных лиц из окружения российского диктатора Владимира Путина.

Случаи выхода из строя самолетов России были и в 2023 году. Достоверно известно только об одном случае – в августе 2023 года самолет Ту-214 пришлось экстренно сажать в Чите. Официальной версией назвали попадание в двигатель птицы, но на самом деле произошла поломка шасси самолета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России массово выходят из строя авиалайнеры. К примеру, 7 декабря 2023 года в городе Улан-Уде во время взлета вспыхнул Ту-204 авиакомпании "Аэростар". В результате происшествия никто не пострадал. Такие инциденты случаются все чаще, причина – западные санкции и отсутствие поставок запчастей.

России пока удается закрывать потребность в запасных частях из-за контрабанды и воровства. Например, три компании из Молдовы – Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service – за 2022 и 2023 годы, несмотря на санкции, продали России авиационные запчасти на сумму более 15 миллионов долларов. Некоторые из компаний появились только в 2022 году, а владелец двух из них – топ-чиновник авиакомпании Air Moldova Иван Мельников.

Российский режим неоднократно заявлял, что "санкции россии только на пользу", а между тем страна продолжает терять свой воздушный пассажирский флот из-за критических поломок авиалайнеров. Самолеты невозможно обслуживать из-за западных санкций, они часто ломаются посреди полета, что ставит под угрозу жизнь как пассажиров, так и экипажа.