Пассажирский Boeing из Москвы летал над Украиной? Какие странности засек Flightradar во время войны (фото)

Борт якобы зашел в воздушное пространство в Харьковской области

Недавно Украину взбудоражила новость о пассажирском "Боинге", который якобы совершил рейс над Винницей. И это при том, что с начала полномасштабного вторжения пассажирское авиасообщение с нашей страной было полностью прекращено. Как выяснил "Телеграф", этот случай оказался всего лишь сбоем в работе Flightradar (мониторинговый сайт, который отслеживает перемещение летательных аппаратов в режиме реального времени по всей планете).

Однако, как оказалось, Flightradar и до этого "засекал" некоторые странности в нашем воздушном пространстве. Один, еще более удивительный случай, произошел в начале мая. Так, по данным ТСН, 13 мая в небе над Донбассом Flightradar показал "Боинг", летящий из Москвы в Анталию. Отмечается, что борт зашел в воздушное пространство в Харьковской области в направлении Бахмута. Этот маршрут выглядит еще более фантастическим, чем рейс из Белой Церкви в Винницу 21 мая. Мало того, что самолет вылетел из столицы страны-агрессора, так якобы еще и пролетел над самой горячей точкой на карте боевых действий.

Исходя из того, что "Телеграф" выяснил, что Flightradar может давать такие странные "глюки", очевидно, что этот случай также является сбоем. Эксперт по авиационному праву, который прокомментировал ТСН московский "Боинг" считает, что это может происходить из-за засилия РЭБов на фронте.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине планируют возобновить перелеты. Аэропорты хотят открыть к концу 2024 года и Украина уже работает над этим с союзниками.