Недосып или передозировка? Алаудинов сообщил о смерти важного кадыровца

Оккупанты сообщили о "героической смерти"

В воскресенье, 23 февраля, умер один из командиров кадыровцев, который воевал против Украины, Зелимхан Батукаев "Шустрый". Оккупанты сообщили, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Об смерти рассказал непосредственно глава "Ахмата" Апти Алаудинов. Он назвал Батукаева "одним из лучших командиров российской армии".

По его словам, смерть наступила на рабочем месте из-за того, что "Шустрый" якобы три дня без сна пытался "выполнить задачу". Причиной кончины стал инсульт или инфаркт с последующим кровоизлиянием в мозг, заявил Алаудинов.

Тем временем активист Сергей Стерненко отметил, что в сети есть информация о том, что у Батукаева были проблемы со злоупотреблением наркотиками.

Стоит отметить, что ичкерийский telegram-канал "Нийсо" сообщил, что Батукаев в момент смерти находился не на передовой, как уже сообщили российские пропагандисты, а в отпуске в Чечне.

"Героическая смерть от передоза – это анекдот в лучших традициях российских оккупантов. Апти, у тебя почти весь батальон сидит на наркотиках, смотри, чтобы "героические смерти на рабочем месте" не стали такими частыми", — сообщили авторы канала.

Как сообщалось ранее, в Бердянске на днях взорвалась машина, в которой находился заместитель т.н. "председателя" оккупационных "властей" Евгений Богданов. Коллаборант не выжил.