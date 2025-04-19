Сын Кадырова вновь стал посмешищем, получив новую награду

Дети главы Чечни регулярно стали получать незаслуженные награды

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал почетным гражданином Грозного. К слову, еще один сын Кадырова Адам стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Об этом сообщил в telegram региональный министр по печати и информации Ахмед Дудаев. Эту награду Ахмат получил за "успешную деятельность в спорте". 19-летний Кадыров является президентом футбольного клуба "Ахмат", а также министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

"За короткое время Ахмат Рамзанович уже достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики.

Он является успешным управленцем, достойным представителем своего рода.

Уверен, что его деятельность принесет значительную пользу не только нашей республике, но и всей стране", – написал Дудаев.

В сети лишь посмеялись над очередным достижением Кадырова-младшего.

Напомним, Ахмат Кадыров возглавил ФК "Ахмат" в 18 лет. В этом же возрасте он стал региональным министром спорта. На этом посту он даже издал запрет для чеченцев.