Племянник Кадырова убил супругов в ДТП, оставив сиротами травмированных детей. Дело даже не открывали

Его "отмазали" через проведение обряда

Племянник Рамзана Кадырова Ясин Закриев 20 июля устроил ДТП, в котором погибли два человека. По этому факту даже не возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает правозащитная организация "Мемориал". В городе Грозный в Чечне автомобиль с семьей с двумя детьми остановился на светофоре. В их машину сзади влетел автомобиль представительского класса, за рулем которого находился Закриев.

Ясин Закриев

Закриев с дядей

От удара автомобиль семьи отбросило на столб. Отец и мать погибли, двое детей получили тяжелые травмы. Сам племянник главы Чечни, который, кстати, является председателем Счетной палаты Чечни, не пострадал. После похорон погибших власти провели "акцию примирения" между семьями. Уголовное дело не возбуждалось, виновник аварии наказания не понес.

Автомобиль, который протаранил Закриев

У чеченцев и ингушей существует обряд примирения – семья потерпевших публично прощает виновника, чем освобождает его от угрозы кровной мести. Власть к этому не имеет никакого отношения, однако в современной Чечне эта традиция нередко используется как инструмент давления со стороны власти. Примирение организуется сверху, часто в ускоренном порядке и без реального согласия потерпевшей стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез Рамзан Кадыров. В Москве уже обсуждают возможные сценарии развития событий, если он не сможет продолжать руководство республикой.