Москву паралізувала снігова буря. Чи дійде погодний апокалипсис до України (фото і відео)

У РФ снігопади триватимуть щонайменше до ранку вівторка, вони можуть зачепити й деякі райони нашої країни

Столицю Росії Москву накрила негода. Сніжна буря вириває дерева з коренем, за добу випала половина місячної норми опадів.

Як пишуть росЗМІ, зафіксовано вже 19 мм опадів, і це лише початок снігопаду, який обрушився на столичний регіон РФ наприкінці квітня. Спочатку сніг був мокрим, але зі зниженням температури перестав танути.

Дерева падають прямо на дороги

Наслідки негоди у російській столиці

Зранку 27 квітня на дорогах російської столиці утворилася ожеледиця, температура повітря від 0 до +1 градуса. За прогнозами синоптиків, зранку у понеділок у Москві та області може випасти від 2 до 7 см снігу. Він йтиме щонайменше до ранку 28 квітня, але може сніжити й у найближчі три дні.

Буря вириває дерева з коренем

Дерева падають на прпарковані авто

Стихія вже повалила сотні дерев у столиці РФ та області. Вони падають на автівки та перекривають проїзд. У регіоні до вечора вівторка запровадили жовтий рівень небезпеки.

Через важкий сніг та вітер ламаються гілки

Аеропорт "Внуково" змушений переносити рейси. За ніч понад 50 літаків не змогли залишити російську столицю через негоду. Вильоти затримуються через сильний сніг і погану видимість.

Чи дійде сніговий апокаліпсис до України

Варто зазначити, що Україну 26 квітня також накрила сильна негода. Вирували потужні вітри, подекуди йшли дощі з градом. Через стихію загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

Складні погодні умови тривають: як повідомили в Укргідрометцентрі, 27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 28 квітня в повітрі заморозки 0 -3 градуси. На півдні на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 -5 градусів.

Проте масових снігопадів не очікується: вдень 27 квітня та 28 квітня мокрий сніг можливий лише на Сумщині. В інших регіонах сніжної погоди не прогнозується.

За даними сайту з відстеження погодних умов ventusky.com, станом на 9 годину ранку понеділка незначний сніг можливий у східних та Харківській областях. 28 квітня може сніжити у Сумській області.

Прогноз опадів 27 квітня

Прогноз опадів 28 квітня

