Погода во Львове готовит коварный удар: когда в город может прийти настоящее тепло

Узнайте точную дату, когда солнце наконец вытеснит холод

Май во Львове начнется с довольно капризной и прохладной погоды, которая заставит горожан еще на несколько дней оставить теплую одежду в гардеробах. Однако тепло все еще может вернуться в город.

Такие данные показывает прогностическая модель WeatherNext 2. Согласно расчетам метеорологов, уже со второй половины недели львовяне ощутят существенное улучшение погодных условий и полное прекращение осадков.

В пятницу, 1 мая, днем ожидается только +9°C, а ночью температура упадет до +4°C. Суббота, 2 мая, принесет незначительное потепление до +13°C в дневные часы, однако ночь снова будет холодной до +4°C, а ситуацию существенно ухудшат вечерние осадки в виде дождя.

В воскресенье, 3 мая, погода будет оставаться сырой с дневной температурой +11°C и ночной отметкой в +5°C.

Погода во Львове. Прогноз WeatherNext 2.

С понедельника, 4 мая, когда облака наконец-то рассеиваются, а воздух днем прогреется до +12°C при ночных +6°C. В течение вторника и среды львовяне смогут ощутить дыхание настоящей весной, поскольку столбики термометров покажут +14°C и +15°C, а ночи станут заметно теплее — от +7°C до +8°C.

В конце рабочей недели погода окончательно стабилизируется. В четверг, 7 мая, температура уверенно поднимется до +16°C днем и +9°C ночью, а уже в пятницу, 8 мая Львов прогреется до максимальных +17°C при ночных +10°C.

Что прогнозируют синоптики "Meta.Погода"

Синоптики портала "Meta.Погода" прогнозируют достаточно влажный старт месяца, где первые три дня мая пройдут с температурой от +11°C до +12°C днем и ночными показателями в пределах +5…+8°C. Однако настоящее испытание осадками ждет Львов с 4 по 6 мая, когда из-за затяжных дождей дневная температура существенно упадет до отметок +7…+9°C при стабильных ночных +5…+6°C.

Ситуация кардинально исправится только в конце недели, когда дожди наконец-то прекратятся и в город вернется солнце. В четверг, 7 мая, воздух прогреется до +15°C днем и +8°C ночью, а уже в пятницу столбики термометров достигнут комфортных +16°C при ночных +7°C, знаменуя приход долгожданной сухой и теплой волны.

