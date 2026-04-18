"Бабье лето" не только осенью: климатологиня объяснила, когда ждать всплесков тепла

Это явление имеет четкие температурные границы

Изменения климата в Украине и по всей планете также влияют и на "бабье лето". Однако в действительности это явление наблюдается не только осенью.

Об этом "Телеграфу" рассказала кандидат географических наук Вера Балабух.

Климатологиня отмечает, что вообще метеорологически "бабье лето" — это кратковременный период повышения температуры, который наблюдается после того, как средняя за сутки температура воздуха стала ниже 15°С — это предел лета. Такие потепления обусловлены волнами тепла.

Эти потепления наблюдаются не только осенью, но и в течение всего холодного периода. Это приводит к увеличению количества летних дней в этот период, называемых "бабьим летом".

"Количество таких дней в Украине существенно увеличивается. Поэтому "бабье лето" не только в сентябре или октябре, даже в декабре, марте — вполне реальное", — говорит Балабух.

