В Украине вырастут пенсии: когда и на сколько

Пенсии могут вырасти на 12%

Пенсионеров Украины ожидает повышения выплат в 2025 году. По предварительным оценкам, индексация пенсий может составить 10-12%.

Об этом сообщила в эфире Общественного радио Лидия Ткаченко, старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований. Повышение пенсий зависит от двух ключевых факторов: уровня инфляции в стране и роста средней заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

Лидия Ткаченко отметила, что премьер-министр и министр соцполитики подтвердили заложение средств на индексацию пенсий в проект бюджета на 2025 год. Однако точные показатели повышения станут известны только в начале следующего года. Эксперт подчеркнула значительную сезонность в динамике зарплат, указывая на существенный рост во втором квартале согласно данным Пенсионного фонда.

По статистике Пенсионного фонда, на 1 октября в Украине насчитывалось около 10,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составил 5852 грн. Однако распределение пенсий неравномерно: примерно половина пенсионеров получает 3-4 тыс. грн, тогда как более миллиона человек имеют пенсии, превышающие 10 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как отсрочка пенсии влияет на ее размер. Пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения назначения выплаты.