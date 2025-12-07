Старший сын Трампа произнес тираду против Украины и пригрозил прекращением поддержки: детали

Дональд Трамп-младший считает, что прекращение поддержки Украины со стороны США, может быть "здравой мыслью"

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что США могут отказаться от поддержки Украины в отражении агрессии РФ. Об этом он сказал во время выступления на форуме по вопросам Ближнего Востока в Дохе (Катар).

Старший сын Трампа произнес длинную речь против Украины, которую Трамп-младший назвал "более коррумпированной, чем Россия". Об этом пишет The Guardian.

"Самое удивительное, свидетелем чего я был этим летом, когда я со своей девушкой ездил в Монако. Половина суперкаров — Bugatti, Ferrari и другие — с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было честно заработано в Украине? Когда я это вижу, становится ясно, что богачи сбежали и оставили всех, кого они считали ниже классом, чтобы те воевали", — сказал Трамп-младший.

Дональд Трамп-младший на форуме в Катаре

Также он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в затягивании войны, поскольку, по его мнению, "он не сможет выиграть выборы, если она закончится". Под критику Трампа-младшего попали и глава европейской дипломатии Кая Каллас, и европейские санкции, которые он охарактеризовал как "ожидание, пока Россия развалиться". И добавил, что это нельзя считать планом.

Дональд Трамп-младший Фото Википедия

Отвечая на вопрос, может ли его отец — президент США дистанцироваться от войны России против Украины, он ответил, что, возможно, так и будет. И добавил, что его отец — один из самых непредсказуемых людей в мировой политике.

"Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты не знаешь, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем… заставляет всех действовать интеллектуально честно. Мы хотим мира. Мы хотим остановить смерть. США больше не будут чековой книжкой", — заявил Трамп-младший.

