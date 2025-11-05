Отключения света во время стирки: что сделать, чтобы не угробить машинку
Узнайте, как слить воду из стиральной машины, которая не работает
С каждым может произойти ситуация, когда во время стирки в доме надолго отключится электричество. Само по себе внезапное отключение электроэнергии не должно привести к поломке прибора, особенно если он сравнительно недавно куплен.
При этом не помешают знания, что делать с бельем и как правильно обращаться со стиральной машиной в случае кратковременного и более длительного отключения электроэнергии.
Теперь расскажем, что делать, если во время стирки отключили свет.
Что делать со стиральной машиной и бельем, если отключился свет
Многое зависит от того, на каком этапе той или иной программы стирка остановилась из-за отключения электроэнергии. При краткосрочных отключения электроэнергии рекомендуется ничего особо не предпринимать. Особенно, если стирка прервалась в конце программы, когда в стиральной машине мало воды и белье прополоскано.
Если по каким-то причинам ждать восстановления электричества нет смысла, то действуйте следующим образом:
- достаньте вилку стиральной машины из розетки;
- попробуйте открыть дверцу, но не прилагайте силу, чтобы не сломать замок;
- достаньте белье.
Если дверца не открылась автоматически, значит барабан машинки заполнен водой и необходимо сливать ее вручную. Подготовьте тряпки, полотенца, впитывающие пеленки, так как вода выльется на пол. Лучше всего застелить весь пол тряпками и разместить большую их часть возле фильтра.
Осторожно открутите фильтр и слейте воду.
Как только вода стечет, можно без опасений открыть дверцу и достать одежду.
