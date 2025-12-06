Заряжайте телефоны и повербанки. Стало известно, когда графики отключений станут слабее

Отключения после атаки России длятся по 16 часов

Восстановление предыдущего уровня мощностей энергетики в Украине после российских обстрелов может занять недели, а не дни. В настоящее время снижена генерация АЭС.

Что нужно знать:

6 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине

Отключение света достигают 16 часов в сутки

Восстановить мощности энергетики и АЭС быстро не получится

Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, чтобы улучшить ситуацию со светом после последнего удара, понадобятся не дни, а недели.

Зайченко говорит, что усиленные графики отключений задержатся. Поэтому энергетики советуют украинцам готовиться и заряжать павербанки. Сейчас потребители без света сидят по 16 часов в сутки. Улучшение ожидается только после частичной ликвидации последствий. Но говорить о полном восстановлении мощности АЭС еще рано, хотя атомные станции уже повышают генерацию.

" Первое, что надо сказать — это террористические атаки, потому что это угроза ядерной безопасности не только для Украины, но и всей Европы. Сегодня была обесточена Запорожская АЭС, но довольно быстро удалось восстановить и линию 330 кВ, и линию 750 кВ и заживить собственные потребности", — рассказал Виталий Зайченко.

В "Укрэнерго" уже предупредили об усилении отключений 7 декабря. Ведь с 00:00 до 23:59 объем будет от 3 до 4 очередей, хотя обычно было — 0,5 до 2,5 очередей одновременно.

Укрэнерго об отключении света на 6 декабря

Укрэнерго об отключении света на 7 декабря

