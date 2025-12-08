Что нельзя делать в праздник 8 декабря, чтобы привлечь удачу и счастье на будущий год

Узнайте, почему сегодня нужно остерегаться шопинга и новых дел

В понедельник, 8 декабря, христиане восточного обряда в Украине почитают память святого Патапия Фивского. Согласно церковному календарю, продолжается Рождественский пост 2025.

Патапий родился в христианской семье египетских Фив. Он с детства был воспитан в благочестии. Достигнув зрелости, Патапий принял иночество и удалился в пустыню, чтобы посвятить себя молитве.

Позже монах переселился в Константинополь и жил в одинокой келье у городской стены. По его молитве прозрел слепой юноша, и в Патапия открылся дар исцеления: он помог многим страждущим. Скончался святой в глубокой старости и был погребен в церкви Иоанна Предтечи.

В этот день можно загадать самое заветное желание — шансы, что оно сбудется, особенно высоки. 8 декабря подходит для новых начинаний и составления планов на будущее. Любая помощь другим обязательно вернется к вам сторицей. А если отпустить негатив, счастье и удача будут сопровождать во всех делах в течение всего будущего года.

Что нельзя делать 8 декабря

Ругаться, сквернословить, жадничать — наступит "черная полоса".

Ходить по магазинам — сделаете ненужные покупки.

Фото: freepik

Заниматься рукоделием — эти вещи не принесут счастье.

Начинать что-то новое - можете столкнуться с препятствиями.

Народные приметы 8 декабря

Идет снег — лето будет дождливым.

Вьюга — к ухудшению погоды.

Синички часто поют — к морозам.

Морозный, но солнечный и бесснежный день — зима будет теплой.

У кого именины 8 декабря

Сегодня именины отмечают Потап (мужское имя египетского происхождения, от имени Патапий), Николай, Ярослав, Виктор, Андрей и Анфиса.

Праздники и события 8 декабря

День художника

День путешественника во времени

День Великого Незнания

День шоколадного пирожного

День орнаментальной музыки

Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.