Что нельзя делать в праздник 8 декабря, чтобы привлечь удачу и счастье на будущий год
Узнайте, почему сегодня нужно остерегаться шопинга и новых дел
В понедельник, 8 декабря, христиане восточного обряда в Украине почитают память святого Патапия Фивского. Согласно церковному календарю, продолжается Рождественский пост 2025.
Патапий родился в христианской семье египетских Фив. Он с детства был воспитан в благочестии. Достигнув зрелости, Патапий принял иночество и удалился в пустыню, чтобы посвятить себя молитве.
Позже монах переселился в Константинополь и жил в одинокой келье у городской стены. По его молитве прозрел слепой юноша, и в Патапия открылся дар исцеления: он помог многим страждущим. Скончался святой в глубокой старости и был погребен в церкви Иоанна Предтечи.
В этот день можно загадать самое заветное желание — шансы, что оно сбудется, особенно высоки. 8 декабря подходит для новых начинаний и составления планов на будущее. Любая помощь другим обязательно вернется к вам сторицей. А если отпустить негатив, счастье и удача будут сопровождать во всех делах в течение всего будущего года.
Что нельзя делать 8 декабря
- Ругаться, сквернословить, жадничать — наступит "черная полоса".
- Ходить по магазинам — сделаете ненужные покупки.
- Заниматься рукоделием — эти вещи не принесут счастье.
- Начинать что-то новое - можете столкнуться с препятствиями.
Народные приметы 8 декабря
- Идет снег — лето будет дождливым.
- Вьюга — к ухудшению погоды.
- Синички часто поют — к морозам.
- Морозный, но солнечный и бесснежный день — зима будет теплой.
У кого именины 8 декабря
Сегодня именины отмечают Потап (мужское имя египетского происхождения, от имени Патапий), Николай, Ярослав, Виктор, Андрей и Анфиса.
Праздники и события 8 декабря
- День художника
- День путешественника во времени
- День Великого Незнания
- День шоколадного пирожного
- День орнаментальной музыки
Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.