Что нельзя делать в праздник 8 декабря, чтобы привлечь удачу и счастье на будущий год

Татьяна Кармазина
Свечи горят в праздник
Фото Freepik

Узнайте, почему сегодня нужно остерегаться шопинга и новых дел

В понедельник, 8 декабря, христиане восточного обряда в Украине почитают память святого Патапия Фивского. Согласно церковному календарю, продолжается Рождественский пост 2025.

Патапий родился в христианской семье египетских Фив. Он с детства был воспитан в благочестии. Достигнув зрелости, Патапий принял иночество и удалился в пустыню, чтобы посвятить себя молитве.

Позже монах переселился в Константинополь и жил в одинокой келье у городской стены. По его молитве прозрел слепой юноша, и в Патапия открылся дар исцеления: он помог многим страждущим. Скончался святой в глубокой старости и был погребен в церкви Иоанна Предтечи.

В этот день можно загадать самое заветное желание — шансы, что оно сбудется, особенно высоки. 8 декабря подходит для новых начинаний и составления планов на будущее. Любая помощь другим обязательно вернется к вам сторицей. А если отпустить негатив, счастье и удача будут сопровождать во всех делах в течение всего будущего года.

Что нельзя делать 8 декабря

  • Ругаться, сквернословить, жадничать — наступит "черная полоса".
  • Ходить по магазинам — сделаете ненужные покупки.
пара ходит по магазинам в Рождество
Фото: freepik
  • Заниматься рукоделием — эти вещи не принесут счастье.
  • Начинать что-то новое - можете столкнуться с препятствиями.

Народные приметы 8 декабря

  • Идет снег — лето будет дождливым.
  • Вьюга — к ухудшению погоды.
  • Синички часто поют — к морозам.
  • Морозный, но солнечный и бесснежный день — зима будет теплой.

У кого именины 8 декабря

Сегодня именины отмечают Потап (мужское имя египетского происхождения, от имени Патапий), Николай, Ярослав, Виктор, Андрей и Анфиса.

Праздники и события 8 декабря

  • День художника
  • День путешественника во времени
  • День Великого Незнания
  • День шоколадного пирожного
  • День орнаментальной музыки

Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.

