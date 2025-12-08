Видела первый кинотеатр и конный трамвай: как называлась одна из старейших улиц Харькова (фото)

Ее переименовывали семь раз за более 300 лет

Улица Полтавский Шлях в Харькове существует уже более трех веков и является одной из старейших магистралей города. Изначально она служила дорогой от харьковской крепости до Полтавы, Киева и других городов, а сегодня соединяет центр города с вокзалом и популярной исторической местностью.

За это время улица не раз меняла название и была свидетелем важных событий: здесь появились первый конный трамвай, первый в Российской империи кинотеатр и первый оперный театр Харькова. Подробнее о переименовании улицы написал "Телеграф".

Протяженность улицы Полтавский шлях

Пейзаж на Полтавский Путь с Университетской горки и отель

Коротенькая история

В 1794 году улица получила официальное название Екатеринославская. В то время она была застроена деревянными домами и простиралась до Холодной Горы. В конце XIX века Екатеринославская стала одной из главных артерий города: здесь располагались дома губернатора и зажиточных горожан, были насажены скверы, возведен первый в Харькове оперный театр (здание не сохранилось), а в 1905 году открылся первый в Российской империи кинотеатр "Боммер". В 1882 году по улице проложили первый в Харькове маршрут конного трамвая.

Кинотеатр "Боммер"

Названия

За свою историю улица меняла названия несколько раз. В 1724 году ее называли улицей Василия Ктитора, а с 1794 года — Екатеринославской, по направлению в Екатеринослав (ныне Днепр), или Херсонской — по направлению в Херсон. В 1919 году улицу переименовали в честь советского политика Якова Свердлова. Во время немецкой оккупации в 1942 году она снова стала Екатеринославской, но после возвращения советской власти в 1943 году ей снова вернули имя Свердлова. Только в 1995 году городской совет принял решение вернуть историческое название — Полтавский Путь.

Вид на Полтавский шлях с Холодной горы. 1900-е годы

