По карману каждому: приборы, которые могут работать даже без света (фото)

С этими предметами будет легче пережить несколько часов без света

В условиях регулярных отключений света важно иметь под рукой гаджеты, которые помогут при блэкаутах. Они сделают жизнь без света более комфортной.

"Телеграф" рассказывает о необходимых вещах на случай внезапных отключений света. Эти предметы помогут пережить несколько часов без электричества.

Необычные приборы при отключении электричества

Светодиодный перезаряжаемый фонарь-лампа поможет и во время отключений электричества, выручит он и во время длительных туристических походов. Главное – не забывать заряжать прибор. На китайских маркетплейсах можно приобрести по выгодной цене — 4 лампы менее 400 грн или одну лампу более 200 грн.

Несколько дороже будет стоять светодиодная лента. Ее можно приобрести даже за чуть больше 100 грн.

Меньше чем за 200 гривен можно приобрести светодиодный ночник. Он сразу идет со встроенным датчиком движения – прибор будет выключаться в случае, если рядом никого нет. Это отличное решение для освещения кухни, спальни и других комнат.

Меньше чем за 300 гривен можно приобрести солнечное зарядное устройство. Это отличный вариант не только для зарядки мобильных телефонов – он также пригодится и как фонарик.

При отключении электричества можно спокойно идти в душ, купив специальную насадку с подсветкой LED. Меньше 300 грн – и при наличии воды можно спокойно мыться даже во время блэкаутов.

