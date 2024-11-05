Нужно ли обновлять отсрочку в ноябре: как это проверить

Продолжительность отсрочки может быть разной

В Украине с 10 ноября продлевается срок всеобщей мобилизации. Тем, кто получает отсрочку от призыва, нужно ее продолжать.

Адвокат Дарья Тарасенко объясняет, что если отсрочка предоставлена до более поздней даты, документы подавать не нужно. Это обязательно нужно сделать тем, у кого истекает срок предоставления отсрочки. При этом точную дату конца отсрочки нужно проверить отдельно.

Дата окончания отсрочки должна отображаться в реестре корректно. Адвокат советует проверить это, сгенерировав электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв +" или на портале "Дия". Если отсрочка указана до 9 ноября, необходимо подавать документы на ее продление.

Специалист ранее отмечал, что различные ТЦК и СП по-своему вносят данные в учет. Отсрочка может быть оформлена как на весь период существования основания для ее предоставления (в качестве примера Дарья Тарасенко приводит воспитание ребенка с инвалидностью к достижению и им 18-летнего возраста). Однако она отмечает, что в большинстве случаев отсрочку оформляют к дате окончания всеобщей мобилизации.

После продления ее срока, военнообязанного с отсрочкой, нужно предоставить заявление электронным или бумажным видом в произвольной форме о продлении ранее предоставленной отсрочки. К заявлению могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие право на отсрочку, например, студенческий билет, свидетельство о рождении детей и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что студенты, аспиранты и лица с инвалидностью первыми получают возможность оформления отсрочек в системе "Резерв+". В скором времени эту функцию получают и многодетные родители.