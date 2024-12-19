Рекордно тепло, но с осадками: какой будет погода в крупнейших городах Украины 20 декабря

Регионы встретят день с разными настроениями: от дождя во Львове до ясного неба в Одессе

В пятницу, 20 декабря, погода в Украине особо не изменится. Хотя в некоторых регионах пройдут дожди, но в целом будет тепло.

"Телеграф", ссылаясь на sinoptik.ua, расскажет, какой будет погода в крупнейших городах Украины в конце рабочей недели. Прогноз касается Киева, Одессы, Харькова, Днепра, Львова.

Погода в Киеве 20 декабря

Весь день в Киеве будет облачным. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь. Ночью температура воздуха от +2 до +3 тепла. Днем от +2 до +6 градусов тепла.

Погода в Одессе 20 декабря

В Одессе день с самого утра обещает быть ясным, а к вечеру погода будет облачной. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет от +7 до +8 тепла. А днем от +9 до +11 градусов тепла.

Погода в Харькове 20 декабря

Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью от +3 до +4. А вот днем от +4 до +6 градусов тепла.

Погода в Днепре 20 декабря

Синоптики пишут, что в Днепре утром небо покроет облака, день и вечер обещают быть ясными, но без осадков. Температура воздуха ночью от +4 до +5. Днем от +5 до +7 градусов тепла.

Погода во Львове 20 декабря

С утра и до самого вечера во Львове небо будет покрыто облаками. Утром будет идти дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается. Тем не менее температура воздуха ночью будет в пределах +6 градусов тепла, а днем от +4 до +5 тепла.

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