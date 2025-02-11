Без роскошных букетов и конфет. Как в СССР праздновали День влюбленных

Валентинки чаще делали собственноручно

День влюбленных существует в мире десятилетиями, однако в советское время он не был настолько популярен, как сейчас. Однако молодежь все же любила его праздновать и дарить милые безделушки.

"Телеграф" расскажет, как в СССР праздновали День святого Валентина и были ли тогда валентинки. Отметим, что официально в советском календаре праздника День влюбленных не было.

Однако первые упоминания о нем появились в конце 80-х – начале 90-х годов. В это время в СССР начали доходить зарубежные журналы, фильмы и книги. А День влюбленных в то время фигурировал во многих кинокартинах и набирал популярность.

Молодежь оценила идею этого праздника и начала на свой манер его отмечать. Валентинок в СССР не продавали так много, как сейчас, поэтому некоторые люди рисовали их своими руками. Старшее же поколение совсем не воспринимало этот праздник, считая его выдумкой.

Обычно в День Валентина в СССР дарили небольшие открытки, маленькие игрушки и конфеты. Цветы в те времена зимой были роскошью, поэтому получали из единицы. Уже с начала 90-х, когда распад Союза близился, общество стало ярче праздновать День влюбленных, хотя пик этого наступил ближе к 2000 году.

Но даже несмотря на это сохранилось небольшое количество первых валентинок, которые сначала почти не отличались от обычных открыток, разве что наличием сердечек.

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