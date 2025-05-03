Если заморозки побили рассаду, какие овощи еще не поздно посадить в мае

Некоторую рассаду следует высаживать при температуре грунта не ниже +12 °C

Если ранние заморозки испортили рассаду, не торопитесь огорчаться – май еще не поздно для новых посадок! Это идеальное время, чтобы засеять свежую зелень, высадить поздние овощи, декоративные растения и даже ягоды.

Об этом рассказывает "Sad-Ogorod".

Зелень, которую еще не поздно сеять

В мае хорошо сеять:

петрушку;

базилик;

чабрец;

укроп;

шалфей;

цикорий.

Эти растения легко переносят колебания температур и не требовательны в уходе. Для лучшего роста температура почвы должна быть не ниже +6 °С. Через неделю после посева можно собирать свежую зелень.

Овощи

Морковь

В мае еще не поздно высадить:

морковь;

репу;

капусту;

огурцы;

редис;

картофель;

кукурузу;

бобы;

горох;

чеснок;

пастернак;

лук.

Со второй половины мая можно сажать баклажаны, томаты и перец.

Ягоды

В мае можно высаживать саженцы:

малину;

клубнику.

Клубника

Главное – выбрать защищенное от ветра место с хорошим солнечным освещением.

Помните:

малину не сажают после пасленовых культур (помидоров, картофеля);

клубнику — после огурцов и капусты;

грунт должен быть нейтральным, обогащенным компостом или перегноем;

расстояние между кустами – 35 см, между рядами – до 60 см.

Тыквенные культуры

В мае идеально сажать:

арбузы;

тыквы;

дыни.

Сейте только при температуре не ниже +12 °C.

Цветник в мае

Незабудки

Среди цветов, которые можно высаживать в последнем месяце весны:

астры;

настурции;

бархатцы;

петунии;

гипсофила;

портулак;

ромен;

розы;

незабудки;

рудбекию;

гесперис.

Совет: некоторые цветы (например, портулак) нуждаются в 100 днях для прорастания — лучше высевать рано или под агроволокно. Кроме того, избегайте посадки астр рядом с томатами – возможно заражение фитофторой.

Не упускайте возможность обновить свой огород – природа все еще на вашей стороне. Май дарит шанс наверстать утраченное и разнообразить будущий урожай.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чтобы растения росли быстрее и были здоровыми, есть один секрет, который поможет обеспечить обильный и качественный урожай. Опытные садоводы не тратят деньги на дорогостоящие грунтовые смеси, а доверяются проверенным временем методам.