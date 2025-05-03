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Если заморозки побили рассаду, какие овощи еще не поздно посадить в мае

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Что высадить на огороде в мае Новость обновлена 03 мая 2025, 06:35
Что высадить на огороде в мае. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторую рассаду следует высаживать при температуре грунта не ниже +12 °C

Если ранние заморозки испортили рассаду, не торопитесь огорчаться – май еще не поздно для новых посадок! Это идеальное время, чтобы засеять свежую зелень, высадить поздние овощи, декоративные растения и даже ягоды.

Об этом рассказывает "Sad-Ogorod".

Зелень, которую еще не поздно сеять

В мае хорошо сеять:

  • петрушку;
  • базилик;
  • чабрец;
  • укроп;
  • шалфей;
  • цикорий.

Эти растения легко переносят колебания температур и не требовательны в уходе. Для лучшего роста температура почвы должна быть не ниже +6 °С. Через неделю после посева можно собирать свежую зелень.

Овощи

Морковь

В мае еще не поздно высадить:

  • морковь;
  • репу;
  • капусту;
  • огурцы;
  • редис;
  • картофель;
  • кукурузу;
  • бобы;
  • горох;
  • чеснок;
  • пастернак;
  • лук.

Со второй половины мая можно сажать баклажаны, томаты и перец.

Ягоды

В мае можно высаживать саженцы:

  • малину;
  • клубнику.
Клубника

Главное – выбрать защищенное от ветра место с хорошим солнечным освещением.

Помните:

  • малину не сажают после пасленовых культур (помидоров, картофеля);
  • клубнику — после огурцов и капусты;
  • грунт должен быть нейтральным, обогащенным компостом или перегноем;
  • расстояние между кустами – 35 см, между рядами – до 60 см.

Тыквенные культуры

В мае идеально сажать:

  • арбузы;
  • тыквы;
  • дыни.

Сейте только при температуре не ниже +12 °C.

Цветник в мае

Незабудки

Среди цветов, которые можно высаживать в последнем месяце весны:

  • астры;
  • настурции;
  • бархатцы;
  • петунии;
  • гипсофила;
  • портулак;
  • ромен;
  • розы;
  • незабудки;
  • рудбекию;
  • гесперис.

Совет: некоторые цветы (например, портулак) нуждаются в 100 днях для прорастания — лучше высевать рано или под агроволокно. Кроме того, избегайте посадки астр рядом с томатами – возможно заражение фитофторой.

Не упускайте возможность обновить свой огород – природа все еще на вашей стороне. Май дарит шанс наверстать утраченное и разнообразить будущий урожай.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чтобы растения росли быстрее и были здоровыми, есть один секрет, который поможет обеспечить обильный и качественный урожай. Опытные садоводы не тратят деньги на дорогостоящие грунтовые смеси, а доверяются проверенным временем методам.

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