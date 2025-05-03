Если заморозки побили рассаду, какие овощи еще не поздно посадить в мае
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторую рассаду следует высаживать при температуре грунта не ниже +12 °C
Если ранние заморозки испортили рассаду, не торопитесь огорчаться – май еще не поздно для новых посадок! Это идеальное время, чтобы засеять свежую зелень, высадить поздние овощи, декоративные растения и даже ягоды.
Об этом рассказывает "Sad-Ogorod".
Зелень, которую еще не поздно сеять
В мае хорошо сеять:
- петрушку;
- базилик;
- чабрец;
- укроп;
- шалфей;
- цикорий.
Эти растения легко переносят колебания температур и не требовательны в уходе. Для лучшего роста температура почвы должна быть не ниже +6 °С. Через неделю после посева можно собирать свежую зелень.
Овощи
В мае еще не поздно высадить:
- морковь;
- репу;
- капусту;
- огурцы;
- редис;
- картофель;
- кукурузу;
- бобы;
- горох;
- чеснок;
- пастернак;
- лук.
Со второй половины мая можно сажать баклажаны, томаты и перец.
Ягоды
В мае можно высаживать саженцы:
- малину;
- клубнику.
Главное – выбрать защищенное от ветра место с хорошим солнечным освещением.
Помните:
- малину не сажают после пасленовых культур (помидоров, картофеля);
- клубнику — после огурцов и капусты;
- грунт должен быть нейтральным, обогащенным компостом или перегноем;
- расстояние между кустами – 35 см, между рядами – до 60 см.
Тыквенные культуры
В мае идеально сажать:
- арбузы;
- тыквы;
- дыни.
Сейте только при температуре не ниже +12 °C.
Цветник в мае
Среди цветов, которые можно высаживать в последнем месяце весны:
- астры;
- настурции;
- бархатцы;
- петунии;
- гипсофила;
- портулак;
- ромен;
- розы;
- незабудки;
- рудбекию;
- гесперис.
Совет: некоторые цветы (например, портулак) нуждаются в 100 днях для прорастания — лучше высевать рано или под агроволокно. Кроме того, избегайте посадки астр рядом с томатами – возможно заражение фитофторой.
Не упускайте возможность обновить свой огород – природа все еще на вашей стороне. Май дарит шанс наверстать утраченное и разнообразить будущий урожай.
Ранее "Телеграф" сообщал, что чтобы растения росли быстрее и были здоровыми, есть один секрет, который поможет обеспечить обильный и качественный урожай. Опытные садоводы не тратят деньги на дорогостоящие грунтовые смеси, а доверяются проверенным временем методам.