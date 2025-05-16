Фонд Андрея Валерьевича Матюхи присоединился к улучшению условий для детской хирургии

В феврале 2025 года в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" начала работу ретракторная система Thompson. Это техническое оборудование предназначено для проведения хирургических вмешательств разного профиля. Его основная задача — обеспечить хирургу максимальную свободу движений и четкую визуализацию операционного поля.

Среди основных преимуществ системы:

снижение нагрузки на руки врача;

возможность точного контроля хода операции;

уменьшение риска повреждения тканей;

сокращение общего времени хирургического вмешательства.

По словам врачей, это оборудование стало важной составляющей ежедневной работы отделения неотложной хирургии. Инициатором его передачи выступил Фонд Андрея Матюхи в сотрудничестве с Good Donations.

Целевая поддержка больниц в период нагрузки на медицинскую систему

Во время полномасштабной войны больницы продолжают принимать пациентов с различными осложнениями. Врачи, особенно в детских специализированных учреждениях, работают со случаями, которые требуют высокоточного оборудования. Именно поэтому помощь в виде техники, предоставленной Фондом Андрея Валерьевича Матюхи, имеет прикладной эффект.

За два месяца после установки системы Thompson в "Охматдете" провели более 60 операций. Об этом сообщил Роман Жежера, руководитель отделения неотложной хирургии. Среди пациентов были дети с онкологическими поражениями, врожденными аномалиями, травмами, вызванными взрывами.

Андрей Валерьевич Матюха подчеркивает, что лучшим способом поддержать врачей является обеспечение их необходимыми инструментами для безопасной работы.

Как система Thompson меняет качество детской хирургии

Оборудование, переданное больнице, используется в ряде медицинских направлений. В частности, речь идет об абдоминальных операциях, нейрохирургии, ортопедических вмешательствах, онкологической хирургии, торакальных операциях.

Благодаря конструктивным особенностям система позволяет избежать перегрузки медицинского персонала. Кроме того, хирургическая команда может выполнять манипуляции с большей точностью. Как отмечают в больнице, это особенно важно при лечении маленьких пациентов, где ошибка в миллиметр может иметь последствия.

Деятельность фонда выходит за рамки одного медицинского проекта

Передача системы Thompson — лишь одно из направлений, в рамках которого Фонд Андрея Валерьевича Матюхи реализует свои инициативы. В мае 2025 года организация приняла участие в нескольких важных для украинского общества проектах:

поддержала открытие международной инсталляции ORIGAMI for UKRAINE;

выделила 1 миллион гривен на помощь семьям, потерявшим детей во время обстрела Кривого Рога 4 апреля.

Андрей Матюха подчеркивает важность не символической, а именно адресной поддержки, которая может дать практический результат здесь и сейчас.

Медики внедряют новые инструменты в ежедневную практику

Решение передать в больницу современное хирургическое оборудование было принято с учетом специфики работы детской медицины. Система Thompson уже используется в плановых и срочных вмешательствах, становясь важным ресурсом для команды врачей.

Отделение ургентной хирургии "Охматдета" работает круглосуточно и без выходных, оказывая медицинскую помощь детям из всех регионов Украины. Ежегодно здесь проводят более 300 оперативных вмешательств с помощью этой современной ретракторной системы.

Использование ретрактора позволяет эффективно работать в сложных клинических условиях, избегать чрезмерного использования человеческих ресурсов в бригаде, обеспечивать большую безопасность пациентов.

Специалисты отмечают, что благодаря новой системе ощутимо улучшилась не только техническая сторона операций, но и общий комфорт работы хирургов.

Фонд Андрея Матюхи в сотрудничестве с другими партнерами планирует и далее инвестировать в критически важные направления здравоохранения.