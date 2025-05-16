Фонд Андрія Валерійовича Матюхи долучився до покращення умов для дитячої хірургії

У лютому 2025 року в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" почала працювати ретракторна система Thompson. Це технічне обладнання призначене для проведення хірургічних втручань різного профілю. Його основне завдання — забезпечити хірургу максимальну свободу рухів і чітку візуалізацію операційного поля.

Серед основних переваг системи:

зменшення навантаження на руки лікаря;

можливість точного контролю ходу операції;

зниження ризику пошкодження тканин;

пришвидшення загального часу хірургічного втручання.

За словами лікарів, це обладнання стало важливою складовою щоденної роботи відділення ургентної хірургії. Ініціатором його передання виступив Фонд Андрія Матюхи у співпраці з Good Donations.

Цільова підтримка лікарень у період навантаження на медичну систему

Під час повномасштабної війни лікарні продовжують приймати пацієнтів із різними ускладненнями. Лікарі, особливо у дитячих спеціалізованих закладах, працюють із випадками, які потребують високоточного обладнання. Саме тому допомога у вигляді техніки, яку надав Фонд Андрія Валерійовича Матюхи, має прикладний ефект.

За два місяці після встановлення системи Thompson в "Охматдиті" провели понад 60 операцій. Про це повідомив Роман Жежера, керівник відділення ургентної хірургії. Серед пацієнтів були діти з онкологічними ураженнями, із вродженими аномаліями, з травмами, спричиненими вибухами.

Матюха Андрій Валерійович акцентує, що найкращим способом підтримати лікарів є забезпечення їх необхідними інструментами для безпечної роботи.

Як система Thompson змінює якість дитячої хірургії

Обладнання, передане лікарні, використовується в низці медичних напрямків. Зокрема, йдеться про абдомінальні операції, нейрохірургію, ортопедичні втручання, онкологічну хірургію, торакальні операції.

Завдяки конструктивним особливостям система дозволяє уникати перевантаження медичного персоналу. Крім того, хірургічна команда може виконувати маніпуляції з більшою точністю. Як зазначають у лікарні, це особливо важливо при лікуванні маленьких пацієнтів, де похибка в міліметр може мати наслідки.

Діяльність фонду виходить за межі одного медичного проєкту

Передача системи Thompson — лише один із напрямків, у межах якого Фонд Андрія Валерійовича Матюхи реалізує свої ініціативи. У травні 2025 року організація взяла участь у кількох важливих для українського суспільства проєктах:

підтримала відкриття міжнародної інсталяції ORIGAMI for UKRAINE;

виділила 1 мільйон гривень на допомогу родинам, які втратили дітей під час обстрілу Кривого Рогу 4 квітня.

Андрій Матюха наголошує на важливості не символічної, а саме адресної підтримки, яка може дати практичний результат тут і зараз.

Медики впроваджують нові інструменти у щоденну практику

Рішення передати в лікарню сучасне хірургічне обладнання було ухвалене з урахуванням специфіки роботи дитячої медицини. Система Thompson уже використовується у планових і термінових втручаннях, стаючи важливим ресурсом для команди лікарів.

Відділення ургентної хірургії "Охматдиту" працює цілодобово й без вихідних, надаючи медичну допомогу дітям з усіх регіонів України. Щороку тут проводять більше ніж 300 оперативних втручань за допомогою цієї сучасної ретракторної системи.

Застосування ретрактора дає змогу ефективно працювати у складних клінічних умовах, уникати надмірного використання людських ресурсів у бригаді, забезпечувати більшу безпеку пацієнтів.

Фахівці зазначають, що завдяки новій системі відчутно покращилась не лише технічна сторона операцій, а й загальний комфорт роботи хірургів.

Фонд Андрія Матюхи у співпраці з іншими партнерами планує й надалі інвестувати в критично важливі напрямки охорони здоров’я.