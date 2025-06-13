Украинка показала, как сушить зелень без мусора и лишних затрат: видео стало вирусным в ТикТок

Такого вы точно не ожидали

Человеческая фантазия не знает границ, особенно когда речь идет о бытовых задачах. В TikTok набирает популярность креативный способ сушки зелени, который может удивить даже опытных хозяек.

Видео с лайфхаком опубликовала пользовательница под ником @uservalya_ch. Автор уверяет, что "такого Гугл еще не видел".

В ролике автор демонстрирует, как высушить зелень без сушилки или плиты — только с помощью бумаги, нити и швейной машинки. Женщина раскладывает нарезанную зелень на полоске бумаги, прошивает ее стежками, а затем подвешивает на бельевую веревку. Зелень сушится естественным способом – хоть на балконе, хоть на солнце, хоть в проветриваемом помещении.

"Не благодарите!", – шутит автор видео, намекая, что идея может пригодиться другим.

Хотя лайфхак носит шутливый характер, но в каждой шутке есть доля правды и, конечно, этим методом можно воспользоваться.

Лайфхак уже набрал десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Пользователи TikTok отреагировали с юмором и даже увлечением на такую идею. Люди шутили и давали другие советы, как лучше сушить зелень.

Некоторые предлагали еще более экономные варианты — использовать вместо машинки степлер или двусторонний скотч. Другие, наоборот, предупреждали: "Как потом мыть машинку от сока?"

Вот еще несколько интересных комментариев:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о лайфхаке, который спасет огурцы от перепада температур. Мы говорили, что нужно сделать.