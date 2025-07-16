Телефон "закипел" на солнце? Как быстро охладить гаджет в жару

Смартфон на солнце может превратиться в раскаленный металл

В летнюю жару смартфоны перегреваются в разы быстрее, что может повлиять на их производительность и батарею. Особенно это опасно в условиях, когда техника используется во время зарядки или при активной работе приложений.

Есть лайфхаки, которые помогут быстро и безопасно охладить телефон в жару. О них рассказал "Телеграф".

Что делать, если телефон перегрелся:

Выключите лишние приложения. Закройте все фоновые приложения, остановите видео, игры и GPS — все, что съедает заряд батареи;

Снимите чехол. Даже тонкий чехол удерживает тепло, поэтому без него устройство остынет быстрее;

Перенесите в тень или прохладное место. Избегайте прямого солнца – лучше положить телефон на плитку, металлическую поверхность;

Включите "авиарежим" или временно выключите телефон. Это позволит снизить нагрузку на процессор и ускорить охлаждение.

Жара не дает нормально функционировать телефону

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, одежду из каких тканей лучше не носить в жару на улице. Сразу следует забыть не только о синтетике.

Кроме того, мы также писали, как можно предотвратить прилипание одежды к телу в жару.