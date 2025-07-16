Телефон "закипел" на солнце? Как быстро охладить гаджет в жару
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Смартфон на солнце может превратиться в раскаленный металл
В летнюю жару смартфоны перегреваются в разы быстрее, что может повлиять на их производительность и батарею. Особенно это опасно в условиях, когда техника используется во время зарядки или при активной работе приложений.
Есть лайфхаки, которые помогут быстро и безопасно охладить телефон в жару. О них рассказал "Телеграф".
Что делать, если телефон перегрелся:
- Выключите лишние приложения. Закройте все фоновые приложения, остановите видео, игры и GPS — все, что съедает заряд батареи;
- Снимите чехол. Даже тонкий чехол удерживает тепло, поэтому без него устройство остынет быстрее;
- Перенесите в тень или прохладное место. Избегайте прямого солнца – лучше положить телефон на плитку, металлическую поверхность;
- Включите "авиарежим" или временно выключите телефон. Это позволит снизить нагрузку на процессор и ускорить охлаждение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, одежду из каких тканей лучше не носить в жару на улице. Сразу следует забыть не только о синтетике.
Кроме того, мы также писали, как можно предотвратить прилипание одежды к телу в жару.