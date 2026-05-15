Идеальный мигрант для Украины. ИИ назвал страны, откуда могут приехать заробитчане

Слухи, что мигранты якобы "захватят" Украину, распространяет Россия

В Украине больше шансов прижиться имеют мигранты из стран с похожей структурой экономики и культурой. Впрочем, большую роль играет не страна происхождения, а государственная политика нашего государства в сфере трудовой миграции.

"Телеграф" спросил у нейросети Gemini, мигранты из какой страны имеют больше шансов интегрироваться в Украине. ИИ указал на то, что при оценке этого вопроса эксперты обычно анализируют две составляющие: экономический эффект и легкость социальной интеграции.

Экономическая плоскость: кто нужен рынку

По оценке ИИ, с экономической точки зрения более важны квалификация и возраст, чем то, из какой страны происходит мигрант. Лучший вариант — мигранты из стран, чья структура экономики похожа на украинскую или дополняет ее:

Центральная и Южная Азия (Индия, Пакистан, Вьетнам)

Традиционно у этих стран есть сильные специалисты в сфере IT, производство медпрепаратов и сельское хозяйство. Эти страны могут дать немало мигрантов, которые будут готовы работать в секторе услуг и на строительстве, что будет актуально в период послевоенного восстановления Украины.

Страны Кавказа и Центральной Азии (Грузия, Узбекистан, Казахстан)

Эти страны имеют опыт работы в энергетике, добыче и строительстве. Кроме того, их профессиональные стандарты часто схожи с украинскими, что сократит время на переобучение.

Миграционный потенциал для Украины. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Культурный аспект: кто быстрее адаптируется

Лучше всего интегрироваться способны люди из стран с низкой "культурной дистанцией". Здесь Gemini назвал государства, граждане которых вряд ли приедут работать в Украину.

Страны Восточной и Центральной Европы (Польша, Чехия, страны Балтии, Молдова)

Хотя вероятность прибытия мигрантов из этих стран низка, некоторые специалисты (инженеры, архитекторы, управленцы) могут приехать на работу в Украину после завершения войны. Их адаптация была бы самой простой, считает нейросеть, из-за сходства языков, общей истории и религиозных ценностей. Риск межэтнических конфликтов с этой группой минимален.

Идеальный мигрант – портрет

Резюмируя, Gemini выделил страны, которые могли бы дать Украине оптимальных специалистов. Отдельно ИИ оценил ухких специалистов и людей, которые могут заниматься физическим трудом.

Итак, для высокотехнологичных секторов Украине нужны специалисты из ЕС и Северной Америки. Речь идет об экспертах по цифровизации и энергетике.

Для послевоенного восстановления лучше всего подойдут выходцы из стран Центральной Азии или Юго-Восточной Азии, которые уже имеют опыт работы в Польше или странах Балтии. Таким образом, эти трудовые ресурсы уже имеют определенную подготовку к европейским нормам труда.

Важно понимать, что, по мнению социологов, успех миграции зависит не столько от страны происхождения, сколько от украинской государственной политики интеграции. На самом деле, любой мигрант, по мнению нейросети, может стать "идеальным" для украинской экономики, если государство обеспечит прозрачные условия работы и изучение языка.

Мигранты "захватят" Украину? Кто сеет панику

В украинском сегменте интернета все активнее звучит тема трудовых мигрантов, якобы "заполняющих" Украину. Градус негатива в сторону иностранных рабочих растет с каждым днем и эти процессы подогреваются и используются российской пропагандой. На самом деле, никакой опасности, что в Украину массово хлынут иностранные рабочие, нет.

Напомним, бывший народный депутат и эксперт по социальной политике Павел Розенко в комментарии "Телеграфу" пояснил, что разговоры о массовом завозе в Украину работников из стран Азии не соответствуют реальности. Наш рынок труда сейчас малопривлекателен для иностранцев из-за войны, низких зарплат и рисков безопасности.