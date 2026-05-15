Вытеснят ли мигранты украинцев на рынке труда: эксперт оценил реальную ситуацию

Из-за войны и низких доходов иностранцы не спешат ехать на работу в Украину

Разговоры о массовом завозе в Украину работников из стран Азии не соответствуют реальности, а сам рынок труда в настоящее время остается малопривлекательным для иностранцев из-за войны, низких зарплат и рисков безопасности, поэтому ожидать, что мигранты могут заменить старших украинцев на должностях не стоит.

Что нужно знать:

Война и низкие зарплаты делают Украину непривлекательной для мигрантов

После войны работодатели могут активнее привлекать иностранных работников

Государственной стратегии по трудовым мигрантам пока нет

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил бывший народный депутат и эксперт по социальной политике Павел Розенко. По его словам, информация о якобы массовом прибытии работников из Индии, Пакистана или Бангладеш преувеличена и часто используется как элемент информационного влияния.

Истории, массово завозящие рабочих из Индии, Пакистана или Бангладеш, — это все басни. За первый квартал этого года в Киеве было предоставлено около 790 разрешений на работу иностранцев. А в целом по Украине – около трех тысяч. Это не просто мизер, это капля в океане. То есть, это больше информационно-пропагандистская спецоперация со стороны России, которая разгоняет недовольство в обществе. Павел Розенко, бывший народный депутат и эксперт по социальной политике

Он отметил, что украинцы на улицах сами могут увидеть, что массового приезда мигрантов в Украину нет, потому что наша страна не привлекательна для их заработка, но риск все же остается. По мнению Розенко, вопрос станет актуальным после войны.

"Мы будем сталкиваться с тем, что работодатели будут все чаще привозить мигрантов. Но, к сожалению, государственной политики в отношении мигрантов — из каких стран, какой возрастной категории мы хотим видеть — нет. И у меня большие сомнения, что такая государственная политика в отношении мигрантов появится после окончания войны", — говорит Розенко и подчеркивает: именно государство должно определить, "кого и каким образом привлекать для работы в экономике Украины".

Также Розенко подверг критике власть за отсутствие конкретной стратегии возвращения украинцев из-за границы. По его словам, четких решений, кого именно планируют возвращать, на каких условиях и какие механизмы для этого будут использовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не имеющие работы украинцев 50+ будут возвращать на рынок труда — государство запустило программу "Опыт имеет значение". По мнению Розенко, эта акция — пиар, а рынок труда в дефиците не из-за нехватки работников постарше.