Украина уничтожила редкий Бе-200 под Ейском: чем особенный самолет (инфографика)

Самолет использовали для пожаротушения, патрулирования и спасательных операций

Силы беспилотных систем заявили об уничтожении российского самолета-амфибии Бе-200 "Альтаир" под Ейском. Это один из немногих серийных реактивных самолетов-амфибий в мире, которых у РФ не так много.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в соцсетях. Уничтожили его в поселке Морской чуть западнее Ейска. Также в той же локации уничтожили вертолет КА-27.

Бе-200 – российский многоцелевой самолет-амфибия, разработанный для тушения пожаров, спасательных операций и патрулирования. Его особенностью является возможность набирать воду не только на аэродроме, но просто с поверхности водоема во время движения. Самолет способен перевозить до 12 тонн воды в восьми секциях баков.

Среди основных задач Бе-200:

тушение пожаров

поисково-спасательные операции

охрана морских акваторий

экологический мониторинг

перевозка пассажиров и грузов.

Технические характеристики Бе-200/ Инфографика "Телеграфа", ШИ

Технические характеристики

Экипаж: 2 человека

Длина: 32 м

Размах крыла: 32,8 м

Высота: 8,9 м

Максимальная взлетная масса: до 43 тонн

Запас воды для пожаротушения: 12 тонн

Максимальная скорость: 700 км/ч

Крейсерская скорость: около 560 км/ч

Дальность полета: до 3600 км

По данным из открытых источников, после 2011 года самолеты оснащали современным навигационным комплексом ARIA-200, позволяющим экипажу автоматически выполнять полетные и навигационные задания даже при сложных погодных условиях.

Производить Бе-200 фактически перестали после 2023 года, одна из причин – у них при разработке в 90-х годах использовались украинские двигатели Д-436, которые оказалось не так-то просто заменить. Конструкцию пришлось переделывать. Отметим, сообщалось, что Россия привлекала самолет-амфибию Бе-200 для патрулирования над Черным морем из-за нехватки специализированной авиации.

Также Бровди сообщил, что были поражены ЗРК "Тор-М2" в Луганской области, ЗРГК "Панцирь-С1" в Крыму, корабль-сухогруз с боекомплектом в Бердянске и т.д.

