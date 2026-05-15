Её пробовал каждый: как мигрант подарил Украине легендарную лапшу "Мивина"

Будущий миллиардер даже взял кредит, чтобы запустить производство

Пока в соцсетях ведутся споры о том, грозит ли Украине нашествие мигрантов из бедных стран, можно вспомнить об одном продукте, знакомом каждому украинцу — он появился именно благодаря мигранту.

Речь идет о легендарной "Мивине" — символе быстрой пищи 90-х. Ее начали производить в Харькове, а изобретателем стал вьетнамец Фам Нят Вионг, ставший первым долларовым миллиардером Вьетнама. Подробнее об этом написал "Телеграф".

История легендарного бренда

История бренда началась в 1995 году в Харькове. Его основатель, вьетнамец из бедной семьи Фам Нят Вионг приехал в Украину в начале 90-х и сначала вместе с женой открыл небольшой ресторан вьетнамской кухни. Бизнес не сразу пошел успешно, поэтому он рискнул и взял кредит под высокие проценты, чтобы запустить новый проект. Так появилась вермишель быстрого приготовления от завода "Техноком", которую достаточно было залить крутым кипятком.

Харьковский завод, где производили первую "Мивину"

Продукт быстро стал популярен: дешевый, сытный и очень простой в приготовлении. Уже через несколько лет "Мивина" стала настолько известной, что ее название превратилось в общее для всей лапши быстрого приготовления в Украине. Название происходит от вьетнамского "mì Việt Nam", переводимого как "вьетнамская лапша".

После успеха вермишели бренд начал расширяться: появились приправы, пюре быстрого приготовления и другие продукты. Компания быстро росла, а затем вошла в международную корпорацию Nestlé.

"Мивина" стала частью многомиллионной корпорации Nestlé

Сам Фам Нят Вионг после продажи бизнеса вернулся к инвестициям и создал Vingroup, которая превратилась в одну из крупнейших компаний Вьетнама. Сегодня он самый богатый человек страны.

После 2022 года производство "Мивины" в Харькове остановили из-за войны, а бренд начали восстанавливать на новых мощностях. Nestlé также планирует расширение производства в Украине, в частности, для рынка ЕС, где продукт остается популярным под другими брендами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой была сладкая "Мивина" и куда она исчезла.