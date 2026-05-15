Её пробовал каждый: как мигрант подарил Украине легендарную лапшу "Мивина"
Будущий миллиардер даже взял кредит, чтобы запустить производство
Пока в соцсетях ведутся споры о том, грозит ли Украине нашествие мигрантов из бедных стран, можно вспомнить об одном продукте, знакомом каждому украинцу — он появился именно благодаря мигранту.
Речь идет о легендарной "Мивине" — символе быстрой пищи 90-х. Ее начали производить в Харькове, а изобретателем стал вьетнамец Фам Нят Вионг, ставший первым долларовым миллиардером Вьетнама. Подробнее об этом написал "Телеграф".
История легендарного бренда
История бренда началась в 1995 году в Харькове. Его основатель, вьетнамец из бедной семьи Фам Нят Вионг приехал в Украину в начале 90-х и сначала вместе с женой открыл небольшой ресторан вьетнамской кухни. Бизнес не сразу пошел успешно, поэтому он рискнул и взял кредит под высокие проценты, чтобы запустить новый проект. Так появилась вермишель быстрого приготовления от завода "Техноком", которую достаточно было залить крутым кипятком.
Продукт быстро стал популярен: дешевый, сытный и очень простой в приготовлении. Уже через несколько лет "Мивина" стала настолько известной, что ее название превратилось в общее для всей лапши быстрого приготовления в Украине. Название происходит от вьетнамского "mì Việt Nam", переводимого как "вьетнамская лапша".
После успеха вермишели бренд начал расширяться: появились приправы, пюре быстрого приготовления и другие продукты. Компания быстро росла, а затем вошла в международную корпорацию Nestlé.
Сам Фам Нят Вионг после продажи бизнеса вернулся к инвестициям и создал Vingroup, которая превратилась в одну из крупнейших компаний Вьетнама. Сегодня он самый богатый человек страны.
После 2022 года производство "Мивины" в Харькове остановили из-за войны, а бренд начали восстанавливать на новых мощностях. Nestlé также планирует расширение производства в Украине, в частности, для рынка ЕС, где продукт остается популярным под другими брендами.
