Как придать изысканный аромат своему дому за копейки. Секрет от "фей чистоты"

Дополнительные расходы не понадобятся

От неприятного запаха в квартире или доме легко избавиться с помощью обычного кондиционера для белья. Его нужно нанести на определенные поверхности.

Как рассказывает Mattress Next Day, специалисты по клинингу рекомендуют протереть кондиционером для белья плинтусы. Нужно просто смочить кондиционером салфетку и пройтись по плинтусам в каждой комнате, по всей длине и в углах. Это не только наполнит дом легким приятным ароматом, но и будет отталкивать пыль от поверхностей.

Как использовать кондиционер для ароматизации помещений.

Второй трюк с кондиционером актуален для холодного времени года. Специалисты, профессионально занимающиеся уборкой, советуют протирать кондиционером радиаторы отопления. Это может быть централизованная система или портативные нагреватели. От тепла средство будет испаряться, распространяя приятный аромат.

В продаже есть кондиционеры с самыми разными запахами – от легких весенних до "сладких" восточных. Можно выбирать аромат для дома в зависимости от настроения, времени года и т.д. Этот лайфхак действенный не требует лишних затрат, ведь жидкость для ополаскивания белья обычно есть в каждом доме.

