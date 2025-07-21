Вы родственники Путина? Сколько в Украине однофамильцев матери диктаторских детишек

Его связывают с тюркским происхождением

Фамилия Кабаева распространена в Украине, а это может удивить многих. Особенно учитывая ассоциации с любовницей Путина — Алиной Кабаевой, от которой он имеет детей по версиям разных СМИ.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия, сколько людей в Украине проживает. По данным исследования распространения фамилий, носители этого имени проживают практически по всей территории страны, хотя их концентрация неравномерна.

Больше всего представители фамилии Кабаева сосредоточены в центральных и восточных областях Украины. В частности, заметные скопления наблюдаются в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и некоторых районах Днепропетровской области. Также носители этой фамилии проживают в северных регионах, в частности, на Черниговщине, и в отдельных районах западных областей.

Сколько человек с фамилией "Кабаева" в Украине

Всего в Украине насчитывается 109 носителей фамилии Кабаева. Следует отметить, что существует также мужская форма этой фамилии – Кабаев, имеющая схожую географию распространения.

Сколько человек с фамилией "Кабаев" в Украине

Что означает фамилия

Происхождение фамилии Кабаев/Кабаева связывают с тюркскими корнями. Скорее всего, оно происходит от слова "кабай" – разновидности верхней одежды, распространенной среди народов Поволжья и Средней Азии. Также существует версия о связи с личным именем Кабай, имевшим распространение в татарских и башкирских родах.

Конечно, украинские носители этой фамилии вряд ли имеют связь с известной российской гимнасткой и вероятной любовницей диктатора Алиной Кабаевой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине людей с фамилией Лукашенко.