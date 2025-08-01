Ваши предки любили выпить, если фамилия звучит так

Вы очень удивитесь, когда узнаете причину

В Украине можно встретить не только распространенные фамилии, но и вызывающие удивление или улыбку. Например — Пьяный и Загубигорилка.

"Телеграф" рассказывает, что они означают. А также, сколько людей их носят и где живут.

Согласно данным портала "Рідні", фамилия Пяный имеет 2 человека. Хотя в написании нет апострофа, оно легко ассоциируется со словом "пьяный", то есть в состоянии алкогольного опьянения.

Люди с такой фамилией живут в центральной части Украины. Вероятно, фамилию могли дать человеку, который часто выпивал или прославился веселым поведением на вечерницах.

А вот фамилию Загубигорилка носят 19 человек. Больше его носителей живет на востоке и в центре Украины.

Эта фамилия звучит как целая история. Очевидно, оно происходит от фразы "загубил водку". Вероятно, когда-то так назвали человека, который или действительно потерял водку, или стал героем какого-то курьезного случая, связанного с ним.

Меняют ли люди такие фамилии

Возможно, да. Если фамилия вызывает неудобство в социальной жизни или при оформлении документов — люди могут подавать заявление на смену. Но есть и те, кто воспринимает его с юмором или частью семейной истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда ушла фамилия главкома Сырского и сколько у него однофамильцев в Украине.