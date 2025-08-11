Зайдете за одним, а выйдете - с полными пакетами: как магазины могут играть на ваших эмоциях

С помощью этих трюков магазины воссоздают приятную атмосферу

Магазины давно используют психологические трюки, чтобы заставить покупателей тратить больше денег, часто даже не осознавая этого. Это могут быть как акционные ценники, так и запахи от готовых блюд или фоновая музыка.

Все эти приемы работают на подсознание, и вызывают желание покупать больше. Кроме того, цветовая гамма помещения, размер и дизайн тележки, а также расположение товаров — все это часть тщательно продуманных стратегий воздействия на наш мозг, передает "Телеграф".

Какие психологические приемы используют магазины

Магазины часто используют ароматы, чтобы влиять на поведение покупателей и стимулировать их тратить больше денег.

Запахи свежей выпечки, кофе или цитрусовых вызывают приятные ассоциации и повышают аппетит к шопингу, заставляя людей оставаться в магазине подольше и покупать больше.

Также не менее важную роль играет музыка: медленный ритм заставляет покупателей расслабиться и провести больше времени среди товаров, а быстрый, напротив, добавляет энергии и улучшает настроение, что также влияет на решение о покупке.

Цветовая гамма магазина также тщательно подбирается. Теплые цвета стимулируют эмоции и подталкивают к импульсивным покупкам, тогда как холодные могут вызывать чувство сдержанности и осмотрительности.

Кроме того, большой размер тележки – еще один способ подсознательно заставить покупателей брать больше товаров. Когда люди видят просторную корзину, они начинают заполнять ее гораздо активнее.

Корзина

