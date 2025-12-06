Никогда не догадаетесь, что поможет: как убрать химический ожог на сантехнике от средств (видео)

Для этого нужно посетить автомобильный магазин

Некоторым знакома ситуация, когда после уборки на блестящих кранах или раковинах внезапно появляются странные пятна, которые не хотят исчезать. Некоторые смиряются, но есть одно средство, которое может неожиданно помочь.

Это средство совсем не из тех, что обычно используют на кухне или в ванной. Его "целебное" действие можно увидеть в видео в ТикТок.

Девушка использовала автомобильную полироль-пасту K2.

Пасту нужно нанести на сухую поверхность и хорошо растереть сухой губкой или салфеткой — именно так советовали в комментариях под видео. Девушка же чистила ею раковину.

Предупредим, что результат не всегда виден сразу: иногда нужно повторить полировку несколько раз, чтобы пятна полностью исчезли.

После такой обработки может появиться легкий запах металла — это нормально, потому что паста немного снимает верхний слой и полирует металлическую поверхность.

