Поздравляем с Днем святого Николая! Красивые стихи и трогательные пожелания своими словами для родных

Отправьте родным искренние слова поддержки и надежды

Сегодня, 6 декабря, согласно новому церковному календарю, православные и греко-католики отмечают День святого Николая. Он открывает череду зимних праздников, принося с собой тепло, добро и ощущение чуда.

В этот светлый праздник не стоит скупиться на теплые слова и искренние пожелания, ведь святой Николай издревле считается покровителем добра, милосердия и заботы о людях. Именно поэтому сегодня так важно делиться теплом и вниманием с близкими и друзьями.

"Телеграф" подготовил для вас подборку красивых стихов и прозы, которые можно отправить в этот день, чтобы порадовать родных. Подарите им частичку праздничного чуда!

Поздравления на День святого Николая в прозе и стихах

С Днем Святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придёт,

И всё то, что долго ждали,

Наконец произойдёт!

***

В день святого Николая

Я вам от души желаю,

Чтоб невзгоды обходили,

Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,

Вы — счастливей всех на свете,

Чтоб везло во всех делах,

Жить — с улыбкой на устах!

Поздравление с Днем ​​святого Николая

От всего сердца поздравляю всех с Днем святого Николая! Пусть этот праздник внушит в нас любовь и вдохновит на добрые дела и милосердие, да даст нам веру в исполнение наших самых заветных желаний!

****

Пусть милый добрый Николай

Поднимет настроение,

Подарит счастье и покой,

Удачу, наслаждение!

Здоровье, мир на все года,

Успех на 100 процентов!

Пускай душа поет всегда!

Счастливых Вам моментов!

***

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю, чтобы все близкие были здоровы и заряжались от тебя светом радости, желаю порядка в семье и удачи в работе, желаю изобилия жизни и успехов во всех делах.

С Днем святого Николая искренние поздравления

Я в День святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

***

Поздравляю с Днем святого Николая и желаю настоящего чуда и безграничной радости, добрых улыбок родных и любви, веселых мгновений и хорошего настроения, светлой надежды и крепкой веры в доброту!

***

