Поздравляем с Днем святого Николая! Красивые стихи и трогательные пожелания своими словами для родных
Отправьте родным искренние слова поддержки и надежды
Сегодня, 6 декабря, согласно новому церковному календарю, православные и греко-католики отмечают День святого Николая. Он открывает череду зимних праздников, принося с собой тепло, добро и ощущение чуда.
В этот светлый праздник не стоит скупиться на теплые слова и искренние пожелания, ведь святой Николай издревле считается покровителем добра, милосердия и заботы о людях. Именно поэтому сегодня так важно делиться теплом и вниманием с близкими и друзьями.
"Телеграф" подготовил для вас подборку красивых стихов и прозы, которые можно отправить в этот день, чтобы порадовать родных. Подарите им частичку праздничного чуда!
Поздравления на День святого Николая в прозе и стихах
С Днем Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придёт,
И всё то, что долго ждали,
Наконец произойдёт!
***
В день святого Николая
Я вам от души желаю,
Чтоб невзгоды обходили,
Чтобы близкие любили,
Чтоб здоровы были дети,
Вы — счастливей всех на свете,
Чтоб везло во всех делах,
Жить — с улыбкой на устах!
От всего сердца поздравляю всех с Днем святого Николая! Пусть этот праздник внушит в нас любовь и вдохновит на добрые дела и милосердие, да даст нам веру в исполнение наших самых заветных желаний!
****
Пусть милый добрый Николай
Поднимет настроение,
Подарит счастье и покой,
Удачу, наслаждение!
Здоровье, мир на все года,
Успех на 100 процентов!
Пускай душа поет всегда!
Счастливых Вам моментов!
***
Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю, чтобы все близкие были здоровы и заряжались от тебя светом радости, желаю порядка в семье и удачи в работе, желаю изобилия жизни и успехов во всех делах.
Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.
Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!
***
Поздравляю с Днем святого Николая и желаю настоящего чуда и безграничной радости, добрых улыбок родных и любви, веселых мгновений и хорошего настроения, светлой надежды и крепкой веры в доброту!
***
