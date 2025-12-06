Замочите полотенца на двое суток – и произойдет чудо: затхлый запах исчезнет без следа (видео)

Махровые полотенца долго сохраняют влагу, а вместе с ней и неприятный запах, особенно в холодное время года, когда текстиль сохнет медленно.

Даже после стирки ткань может оставаться затхлой из-за бактерий и влаги, которая не испарилась полностью. Лайфхаки с нами поделились на TikTok-странице "sizovasofiaa".

Правильная сушка значительно уменьшает риск появления запаха. Полотенца не стоит оставлять в куче или на крючке несколько дней подряд – лучше сушить на балконе или в хорошо проветриваемой комнате.

Если запах уже появился, помогает замачивание без химии. В большой емкости готовится тёплая вода с добавлением стакана уксуса или 4–5 столовых ложек пищевой соды. Полотенца оставляют в растворе на 36–48 часов, чтобы раствор проник в волокна.

После замачивания полотенца тщательно прополаскивают и стирают в стиральной машине с привычным порошком. В большинстве случаев запах исчезает после первого раза. При сильном загрязнении процедуру можно повторить.

Регулярная стирка при высокой температуре, использование небольшого количества уксуса для профилактики и правильная сушка позволяют сохранить полотенца мягкими, чистыми и без запаха надолго.

Чтобы проблема не возвращалась:

не класть влажные полотенца в корзину для белья;

раз в месяц стирать полотенца на высокой температуре;

иногда добавлять к стирке 100 мл уксуса для профилактики;

не перегружать барабан – махра должна "дышать".

Полотенца остаются мягкими, чистыми и приятными на ощупь без запаха, химии и лишних затрат. Для этого нужны только подручные средства и немного терпения.