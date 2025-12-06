Замочите полотенца на двое суток – и произойдет чудо: затхлый запах исчезнет без следа (видео)
Махровые полотенца долго сохраняют влагу, а вместе с ней и неприятный запах, особенно в холодное время года, когда текстиль сохнет медленно.
Даже после стирки ткань может оставаться затхлой из-за бактерий и влаги, которая не испарилась полностью. Лайфхаки с нами поделились на TikTok-странице "sizovasofiaa".
Правильная сушка значительно уменьшает риск появления запаха. Полотенца не стоит оставлять в куче или на крючке несколько дней подряд – лучше сушить на балконе или в хорошо проветриваемой комнате.
Если запах уже появился, помогает замачивание без химии. В большой емкости готовится тёплая вода с добавлением стакана уксуса или 4–5 столовых ложек пищевой соды. Полотенца оставляют в растворе на 36–48 часов, чтобы раствор проник в волокна.
После замачивания полотенца тщательно прополаскивают и стирают в стиральной машине с привычным порошком. В большинстве случаев запах исчезает после первого раза. При сильном загрязнении процедуру можно повторить.
Регулярная стирка при высокой температуре, использование небольшого количества уксуса для профилактики и правильная сушка позволяют сохранить полотенца мягкими, чистыми и без запаха надолго.
Чтобы проблема не возвращалась:
- не класть влажные полотенца в корзину для белья;
- раз в месяц стирать полотенца на высокой температуре;
- иногда добавлять к стирке 100 мл уксуса для профилактики;
- не перегружать барабан – махра должна "дышать".
Полотенца остаются мягкими, чистыми и приятными на ощупь без запаха, химии и лишних затрат. Для этого нужны только подручные средства и немного терпения.