Микрорайон, куда боятся ехать такси: темный образ и настоящая история Сортировки в Харькове (фото, видео)

Галина Михайлова
История района связана с железной дорогой Новость обновлена 06 декабря 2025, 09:44
История района связана с железной дорогой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот район Харькова с непростым характером

Сортировка – один из тех харьковских микрорайонов, куда горожане заходят с осторожностью. Местные жители часто шутят, что такси и даже полиция сюда предпочитает лишний раз не заезжать, ведь район имеет криминогенную репутацию. Но, несмотря на этот образ, в Сортировке сохранилось немало уникальных объектов, а город планировал развивать здесь туризм.

Название микрорайона дала железная дорога

Свое название историческая часть Холодногорского района получила от масштабного железнодорожного узла — станции Харьков-Сортировочный, которая появилась в 1931 году. Это участковая станция 1-го класса Белгородского направления, расположенная между постами Южным и Северным. Именно здесь до 2022 года работал пограничный контроль "Харьков-Сортировочный — Белгород".

Карта Сортировка

Из-за стратегической функции станции поезда здесь не останавливаются, ведь ее основная роль — распределение и переукладка грузовых складов. Так называемая "сортировка вагонов" и стала основой названия для всего окружающего микрорайона. В 1931 году рядом с путями открыли и паровозное депо, а позже – пассажирское вагонное депо. Рядом уже были частные дома.

От дачного рая к современной окраине

Сегодняшний образ района мало напоминает его вид на рубеже XIX-XX веков. Тогда это был уютный дачный поселок неподалеку от слободы Малая Даниловка. Именно здесь жил и творил выдающийся художник-пейзажист Михаил Беркос. Улица, по которой сегодня проходит центральный маршрут района, теперь носит его имя, хотя появилась она уже в 1930-х годах и долгое время называлась Долговаловской.

Михаил Беркос

Одной из главных архитектурных особенностей района есть двойная водонапорная башня конца XIX века – настоящий редкий экспонат эпохи паровозов. Такие башни служили для заправки локомотивов водой каждые 100–150 км.

Водонапорная башня на Сортировке

Не менее важная достопримечательность – Константино-Еленинский храм, построенный в 1907 году по проекту архитектора Владимира Немкина. Это одна из самых выразительных церквей в Харькове с архитектурными чертами московской традиции XVII века. На фоне промышленного ландшафта Сортировки она выглядит почти сказочно.

Константино-Еленинский храм

Серые будни — заброшенные клубы и одна маршрутка

Когда-то в Сортировке действовал большой клуб железнодорожников с библиотекой, спортивными секциями и культурными событиями. Укрзализныця отказалась от помещения как "непрофильного актива", и сегодня здание стоит заброшенным. Транспортная ситуация скромная: район обслуживает только один маршрут — №40, по которому можно доехать до метро и центра города. Есть несколько магазинов, аптек, тренажерный зал, сады и школы.

Вместо заброшенных недостроев должны были сделать зону отдыха

Район почти изолирован, имеет дурную славу криминогенного. Однако свежий воздух, близость леса и водоемов – его неоспоримые преимущества. В феврале 2022 года городские власти анонсировали масштабный проект реконструкции Алексеевского лугопарка — одного из красивейших природных мест района. Планировали обустроить пляжную зону, прогулочные маршруты, сделать территорию привлекательной для отдыха жителей со всего города.

План реконструкции Алексеевского лугопарка

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном районе, у которого была сомнительная слава — ХТЗ. Он строился как идеальный соцгород будущего, однако не сложилось.

