Обогреть квартиру без электричества поможет старый советский способ (фото, видео)

Старый лайфхак украинцы не только используют, но и модернизируют

Спастись от холода при отключениях электроэнергии поможет кирпич. С его помощью можно и помещение нагреть, и с сыростью справиться.

Поделился лайфхаком пользователь Александр Новиков. Он подчеркнул, что когда был ребенком — не было обогревателей или генераторов, этот способ помогал при отсутствии отопления.

Для него необходимо иметь кирпич и газовую плиту. Обычный камень может не подойти. Жаростойкий кирпич автор советует ставить на газовую плиту, а под ним включать минимальный огонь. Кирпич нужно контролировать.

Кирпич на газу

Когда кирпич нагреется – отдает тепло в помещение. Для того чтобы в комнате стало теплее и суше нужно несколько часов. Другие пользователи делятся, что используют именно так армированный железобетонный блок.

Чтобы рассеять по комнате тепло, используют вентилятор как для ноутбука и блок питания. Такая модернизированная конструкция дает больше тепла, чем просто нагреть кирпич, делится Илья Северин.

Важно при использовании такого лайфхака помнить о безопасности. Длительное использование плиты приводит к накоплению угарного газа, поэтому обогрев этим способом — максимум краткосрочное решение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно погладить вещи, если у вас есть плита на газе, но нет света. Лайфхак также имеет древние корни.